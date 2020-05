Allgemein | Mai 2020 | von Redaktion

Universität Freiburg: Prof. Dr. Kerstin Krieglstein als erste Rektorin gewählt

© Patrick Seeger

563 Jahre nach Gründung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg tritt die erste weibliche Rektorin der Universitätsgeschichte ihr Amt an. Der Senat und Universitätsrat haben Prof. Dr. Kerstin Krieglstein für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Die Universität Freiburg geht mit diesem Voting einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft. Bislang sind nur knapp 24,7 % (Stand 2018) der Professorenschaft in Deutschland weiblich. Dass nun eine der ältesten Universitäten des Landes eine Rektorin gewählt hat, setzt notwendige Zeichen.

Kerstin Krieglstein studierte Chemie und Pharmazie und wurde 1990 an der Universität Marburg in Pharmakologie promoviert. Schließlich habilitierte sie sich 1997 in Anatomie und Zellbiologie an der Universität Heidelberg. Nach Professuren an der Universität Göttingen und der Universität des Saarlands folgte sie 2007 dem Ruf auf die Professur für Anatomie an der Universität Freiburg, deren Medizinische Fakultät sie letztendlich 2013 zu ihrer ersten hauptamtlichen Dekanin wählte.

Seit 2018 ist sie Rektorin der Universität Konstanz. „Kerstin Krieglstein verfügt über Erfahrung als Rektorin einer Spitzenuniversität, vertritt mit den Life Sciences einen besonders leistungsstarken Forschungsbereich der Universität Freiburg und steht mit ihrer Vita und Persönlichkeit für die enge Partnerschaft mit dem Universitätsklinikum. Das Votum der Wahlgremien hat diese Einschätzung bestätigt, und ich bin mir sicher, dass die Universität Freiburg mit ihr als Rektorin eine hervorragende Wahl für die Zukunft getroffen hat“, sagt Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Vorsitzender des Universitätsrats und der Findungskommission.

Die neue Rektorin der Universität Freiburg hat klare Vorstellungen, wie sie die ehemalige Exzellenzuniversität in eine erfolgreiche Zukunft führen möchte. „Meine Vision für die Zukunft der Universität Freiburg ist, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ihre führende Position national und international auszubauen. Dies muss natürlich münden im Erfolg der Exzellenzstrategie in der Förderlinie der Exzellenzuniversitäten in 2026. Daher ist es mir ein Anliegen, die Universität auch mit besonderem Blick auf die zur Stärkung der Spitzenforschung und der universitären Erneuerungsfähigkeit angelegten Leistungsdimensionen zu entwickeln. Darüber hinaus möchte ich die Universität Freiburg im Innovationskreislauf und der Zukunftsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg gern sichtbarer und unabdingbar machen“, führt Kerstin Krieglstein ihre Zukunftspläne aus.

Auch ihr Vorgänger Jochen Schiewer gratuliert seiner Nachfolgerin und wünscht ihr „eine glückliche Hand und viel Erfolg bei der Aufgabe, die Universität Freiburg in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen“. Nach zwei vollen Amtszeiten kehrt Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer auf seine Professur für Germanistische Mediävistik zurück.