Freiburger Umweltschutzamt bietet kostenloses Online-Seminar und Beratungsmöglichkeiten

Die Beratungswochen des Förderprogramms klimafreundlich Wohnen werden trotz der Corona-Pandemie stattfinden – allerdings im Online-Format. Im Rahmen des Förderprogramms der Stadt Freiburg veranstaltet das Umweltschutzamt am 3. Mai ein kostenloses Online-Seminar. Außerdem finden kostenlose Energieberatungen am 7. Mai, ab 13 Uhr statt. Dort beraten unabhängige Expert*innen zu individuellen Sanierungsvorhaben. Diese werden online oder telefonisch stattfinden.

Laut Umweltbundesamt entfallen 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland auf den Gebäudebereich. Ein zentraler Aspekt der (lokalen) Energiewende ist demnach die energetische Sanierung des Gebäudebestands in Freiburg und der Regio. Aus diesem Grund hat die Stadt Freiburg vor einigen Jahren das Förderprogramm „Klimafreundlich Wohnen“ ins Leben gerufen. Seitdem unterstützt das Umweltschutzamt Freiburger*innen bei der energetischen Sanierung. Die Intensivberatungswochen sollen dabei helfen, erste Eindrücke zur energetischen Sanierung zu erhalten. Außerdem wird das Förderprogramm vorgestellt und aufgezeigt, wie die ersten Schritte zur Sanierung des eigenen Gebäudes laufen können – und das möglichst kostenfrei und unterstützt durch qualifizierte Energieberater*innen.

Vorträge zu Fördermitteln, CO2-Preisen und Photovoltaik am 3. Mai

Aufgrund des zum Januar eingeführten CO2-Preises und den gestiegenen Zuschüssen zur energetischen Sanierung lohnt es sich einen Blick auf die aktuelle Förderlandschaft zu werfen. Denn bei entsprechender Sanierung ist es möglich bis zu 60 Prozent der Investitionskosten erstattet zu bekommen! Zu diesem Thema findet am Montag, 3. Mai, 17.30 Uhr ein Vortrag von Herrn Frank Hettler von Zukunft Altbau statt. Er setzt die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und die neue Förderlandschaft in den Zusammenhang mit den möglichen CO2-Einsparungen. Im zweiten Vortrag des Informationsabends wird Herr Arne Blumberg von der Energieagentur Regio Freiburg aufzeigen, wie eine Photovoltaik-Anlage das Klima schützt und dabei finanzielle Vorteile bringt. Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Anmeldungen für den Informationsabend und die Energieberatungen sind online auf www.earf.de, per Mail an veranstaltung@energieagentur-freiburg.de oder telefonisch (0761/79177-17) möglich. Alle Angebote sind kostenfrei! Weitere Informationen unter www.freiburg.de/klimawohnen