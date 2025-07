Töpferkunst in großer Auswahl: Die 35. Freiburger Keramiktage am 5. und 6. Juli

Die 35. Freiburger Keramiktage finden am 5. (ab 10 Uhr) und 6. Juli (ab 11 Uhr) am Alten Wiehrebahnhof statt und bieten mit 49 Aussteller:innen auf dem Platz rund um den Bahnhof ein vielfältiges Keramikmarkt-Erlebnis. Beide Tage laden mit einem breiten Angebot von kreativen keramischen Werken zum Bummeln und Entdecken ein. Das Handwerk und die Kunst des Keramikmachens stehen hier im Mittelpunkt. Geboten werden ein breites Spektrum an Techniken, Stilen und Traditionen, die von alten Kulturformen bis zu modernen Experimenten reichen. Zum Jubiläum reisen kreative Künstler:innen und Töpfer:innen aus acht europäischen Ländern an, ergänzt durch rund dreißig regionale Werkstätten, die sich im Keramikforum zusammengeschlossen haben. Unter dem Motto „Europa im Austausch“ präsentieren sie ihre Arbeiten, pflegen den lebendigen Austausch und halten das traditionelle Handwerk in der Region lebendig. Neben dem Markt gibt es speziell für Kinder Mitmachangebote der Keramikwerkstatt in der Fabrik, die spielerisch in die Welt des Tons einführen. Für das leibliche Wohl sorgt ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot von Kaffee und Kuchen bis zum Restaurant direkt nebenan.

Weitere Infos: keramikforum.info