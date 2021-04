THRON Album-Releaseshow (3. April, 21 Uhr, Livestream ArTik)

Die Metal-Band THRON stellt ihr neues Album in der Releaseshow am 03. April, 21 Uhr live aus dem ArTik vor. Gegründet hat sich die aus der Regio stammende Band 2015. Bereits zwei Jahre später veröffentlichten die Metalmusiker ihr Debütalbum. Die Musik ist stark geprägt von dem 90er Jahre Black/Death Metal, aber auch durch skandinavische Bands wie Dissection, Unanimated und Mercyful Fate. Nach ihrem Erfolg mit dem zweiten Album Abysmal, knüpft das neue Album Pilgrim, welches am 19. Februar erschien, gekonnt an. Atmosphärische Melodien werden untermalt von energiegeladenem, klassischem Heavy Metal-Schwung. Die Liveshow wird aus dem ArTik ausgestrahlt und lässt die Zuschauenden das ganze Album erleben.

Finanziell unterstützen kann man das Konzert mit einem freiwilligen Beitrag unter www.infreiburgzuhause.de, wo auch die Veranstaltung übertragen wird.