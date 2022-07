Theaterprojekt des Cargo-Theaters Freiburg und ArTik e.V.

Alle kreativen Köpfe aufgepasst: ab August 2022 könnt ihr in eure selbst erdachte Fantasiewelt eintauchen und diese lebendig werden lassen. Von der schaurig gruseligen Hogwarts Kulisse bis hin zu einem rauschenden Fest in Paris sind keine Grenzen gesetzt. Bei dem Projekt “Place-To-Be(am)” vom Cargo-Theater Freiburg und ArTik e.V. kreiert ihr mithilfe von professionellen Theatermacher*innen in einer Gruppe von Jugendlichen im Alter von 14-21 Jahren ein spannendes Theaterstück. Wenn du bereit bist für diese Reise und deinen magischen Ort entdecken möchtest, bist du hier genau richtig! Die Proben finden dazu von August bis Dezember statt. Abgerundet wird das Projekt mit einer Aufführung.

Na, Interesse geweckt? Die Anmeldung erfolgt entweder via Mail an info@cargo-theater.de oder per PN auf Instagram @cargotheater.freiburg.