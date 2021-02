Theater Freiburg: FAUST II (10. Februar, 20 Uhr, Livestream)

Das Theater Freiburg eröffnet eine Online-Bühne, die am 10. Februar, 20 Uhr mit dem Schauspiel FAUST II unter der Regie von Krzysztof Garbaczewski eingeweiht wird.

Faust steigt hinab bis zu den Müttern, Mephisto stellt sich, trotz seiner tiefen Abneigung, der vorchristlichen Verwandtschaft und Helena wagt den Sprung von der Antike ins Mittelalter. Unterdessen trägt sich Bedeutsames zu im Laboratorium des Wissenschaftlers Wagner. Nach einer geheimen und fragwürdigen Rezeptur erforscht er nichts Geringeres als die Kreation von Leben (ganz ohne müßige menschliche Vereinigung…). Im Reagenzglas erblickt Homunkulus das Licht der Welt und formuliert nur einen einzigen Wunsch: Im besten Sinn zu entstehen…

In einem wilden Reigen entführt der polnische Regisseur Krzysztof Garbaczewski sein Publikum in die unendlichen Weiten des Goethe‘schen Universums. Dabei beginnt für die Zuschauer*innen eine Reise. Von der Natur zur Kultur, von der antiken griechischen Mythologie bis zur Literatur des Mittelalters, von Kriegskunst, Wissenschaft und Philosophie über Kapital und Weltenbau, bis hinein ins Anthropozän. Unterdessen bewegt sich die Inszenierung Garbaczewski an einer Schnittstelle von Theater, Film und Virtual Reality. Fausts Reise wird zum Trip in die Abgründe des eigenen Unbewussten. Live auf der Bühne, im Film und in den digitalen Räumen virtueller Technologien treffen Schauspieler*innen und Avatare, analoges und virtuelles Spiel aufeinander.

Hier geht’s zum Livestream: www.dringeblieben.de/videos/faust-ii-2.

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Publikumsgespräch (In englischer Sprache) mit dem Regisseur via zoom statt. Die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrem Ticket.

Weitere Termine: 12. Februar/13. Februar, jew. 20 Uhr.