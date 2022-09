„Teaching Artists – Residence in School“: Luka Fritsch und Veronika Schell bringen ab Oktober die Vigeliusschule II zum Tanzen

Im vergangenen Jahr legte das Kulturamt das Förderprogramm „Teaching Artists – Residence in School“ erstmalig auf. Es ermöglichte der Schlagzeugerin, Komponistin und Performerin Teresa Grebchenko und dem Violinisten Valentin Steckel ein Schuljahr lang kulturelle Bildungsarbeit an der Albert–Schweitzer–Schule II in dem Bereich Musik.

Im kommenden Schuljahr geht das Programm in die zweite Runde: Öffentlich ausgeschrieben und von einer Fachjury bewertet, wurden die Tänzerinnen Luka Fritsch und Veronika Schell ausgewählt, ein Schuljahr lang an der Vigeliusschule II kreativ tätig zu sein, gemeinsame Projekte zu gestalten und weitere Kunst– und Kulturschaffende einzubinden. Luka Fritsch ist Tänzerin, Choreografin, Regisseurin und Mitglied des Aktionstheaters Panoptikum. Ihre Arbeiten verbinden urbanen Tanz mit zeitgenössischem Theater. Veronika Schell ist Tänzerin, Choreografin und Lehrerin – 2015 besuchte sie die Åsa Folkhögskola in Schweden, um sich für ein Jahr intensiv mit urbanen Tänzen auseinanderzusetzen. Im Sinne der HipHop–Kultur versuchen die beiden Tänzerinnen die Grenzen zwischen diversen Tanzstilen aufzubrechen.

Die Residence der Tänzerinnen an der Schule wird durch einen Blog unter www.kulturelle–bildung–freiburg.de begleitet.