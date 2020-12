tanzwuchs #4 – Social Movements / Streaming-Performance am 19./20. Dezember

tanzwuchs#4 widmet sich in dieser Ausgabe sozialen und politischen „Bewegungen“. Der Streaming-Performanceabend am 19. und 20. Dezember, jeweils 20 Uhr, zeigt 6 kurze Tanzstücke & 1 ¨Videodance¨. Im Anschluss gibt es ein Live-Publikumsgespräch. Die Stücke der Nachwuchschoreograf*innen und Tänzer*innen sind bis zu 10 Minuten lang und bewegen sich in einem spezifischen sozialen oder politischen Kontext. Das mittlerweile etablierte Kurzstückresidenzprogramm tanzwuchs|freiburg bietet Tanzschaffenden, vor allem aus Baden-Württemberg und Freiburg, in einer zweiwöchigen Probezeit im Südufer Freiburg die Möglichkeit zu explorieren und ihre Arbeiten im gemeinsamen Diskurs weiterzuentwickeln. Vertreten sind die Sparten Zeitgenössischer Tanz, Instant Composition, Tanztheater und Physical Theatre. Die Arbeiten befinden sich meist noch im Anfangsstadium.

Der Themenschwerpunkt der bevorstehenden Ausgabe vom 07. bis 20. Dezember 2020 liegt den Kuratorinnen besonders am Herzen. „Wir konnten im letzten Jahr geradezu einen Break-Out von politischen oder sozial

engagierten Bewegungen und Initiativen beobachten. In Freiburg aber auch global. Wir fragen uns: Was genau beschäftigt die in Freiburg ansässigen Künstler*innen in Bezug auf die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit? Und wie wird dies konkret im Tanz und in der Bewegungssprache verarbeitet?“, so Andrea Lagos, die in Freiburg ansässige Chilenin, die mit Irene Carreño das Format tanzwuchs|freiburg im Rahmen des TANZPAKT Stadt-Land-Bund kuratiert.

Der Online-Stream wird zuvor aufgezeichnet und findet sich an beiden Abenden auf der

Startseite von: www.tanznetz-freiburg.de

Performances: 19.12.2020 Online-Streaming 20 Uhr + live-Publikumsgespräch im Anschluss; 20.12.2020 Online-Streaming 20 Uhr

Choreografien von: Antonia Bischof, Elaine C. Mayoral Mendoza, Mariko Koh und Sarantoula Sarantaki.

Kollektive Choreografien von: Clémence Juglet und Emilie Joneau, Kevin Albancando und Miriam Cheema, Mira Plikat und Selina Koch.

Es performen: Antonia Bischof, Clémence Juglet, Elaine C. Mayoral Mendoza, Emilie Joneau, Kevin Albancando, Mariko Koh, Mira Plikat, Miriam Cheema , Sarantoula Sarantaki und Selina Koch.

Licht: Natalie Stark

Produktion: Irene Carreño & Andrea Lagos

Eintritt: Kostenfrei.

Weitere Infos: www.tanzpakt.de/home/, www.tanznetz-freiburg.de/, www.ewerk-freiburg.de, www.suedufer-freiburg.de