Tag der Befreiung: Theater Freiburg reinigt Stolpersteine in Freiburg

Anlässlich des Tages der Befreiung von Faschismus und Krieg (8. Mai) beteiligt sich das Theater Freiburg an den jährlichen Aktionstagen der VIELEN Baden-Württemberg am 8. und 9. Mai. Gemeinsames Stolpersteine putzen gegen das Vergessen und für die Erinnerung an die Opfer des 2. Weltkriegs in Freiburg. Der 8. Mai steht als Gedenktag gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in jeglicher Form.

Am Samstag, den 8. Mai 2021 trifft sich das Ensemble des Theater Freiburg um 11 Uhr auf dem Theatervorplatz, um dann in kleinen Gruppen unter Beachtung der Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen die Stolpersteine in der Innenstadt Freiburgs zu reinigen und wieder lesbar zu machen.

Mit von der Partie sind Mitglieder des Hauses aus allen Abteilungen, Ensemblemitglieder des Musiktheaters und des Schauspiels, des Orchesters und des Chores. Graham Smith und die School of Life and Dance helfen ebenso mit, die Freiburger Opfer des Nationalsozialismus nicht zu vergessen wie die methusalems, das Seniorentheater Freiburgs.

Partner der Aktion sind die VIELEN Baden-Württemberg sowie die Freiburger Gruppe des Projekts Stolpersteine.

Bildquellen Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg (8. Mai): ©DieVielen e.V.