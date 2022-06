Südbaden-Cup: Backgammonturnier am 11. Juni im roccafé

Nach einer fast 2 1/2-jährigen Pause darf endlich wieder live Backgammon gespielt werden. Auch die hießige Turnierserie, der Südbaden-Cup, nimmt seinen Betrieb wieder auf und startet mit dem 1. Ranglistenturnier am Samstag, 11. Juni, ca. 12.45 Uhr ins Spieljahr 2022. Spielort ist das roccafé in der Ortsmitte Denzlingen (Hauptstr. 134, 79211 Denzlingen). Wie gewohnt werden 3 Spielklassen angeboten: die Beginners-Klasse für Anfänger*innen, das Intermediates-Turnier für die fortgeschrittenen Spieler*innen sowie die Champions-Klasse für die Spitzenspieler*innen. Die Anmeldung zum Turnier ist zwischen 12 und 12.30 Uhr möglich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. So können interessierte Spieler*innen nach Denzlingen ins roccafé kommen und sich direkt vor Ort anmelden. Neben Backgammon-Begeisterten aus der Region werden bei Deutschlands ältestem Backgammon-Turnier auch wieder Spieler aus dem gesamten süddeutschen Raum sowie aus der Schweiz und Frankreich erwartet.

Weitere Infos: www.suedbaden-cup.de