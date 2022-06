Beim diesjährigen, dreiwöchigen Stadtradeln in Freiburg wurden etwa 1,7 Millionen Kilometer gefahren. Das Endergebnis steht noch nicht ganz fest, denn alle Radler*innen können noch bis zum 05.06.2022 ihre geradelten Kilometer in einem digitalen Kilometerbuch nachtragen. Insgesamt traten 7752 Radler*innen in 418 Teams an. Das radaktivste Team war in diesem Jahr der Bezirksverein für soziale Rechtspflege, hier wurde pro Radler*in 469 km gefahren. Die insgesamt größte Strecke hat das Universitätsklinikum mit 102.295 Kilometer zurückgelegt. Bei den Schulen waren die GLG, Gertrud-Luckner-Gewerbeschule, mit den meisten Kilometern pro Radfahrer*in, 369 Kilometer pro Person und das Friedrich-Gymnasium, das insgesamt 50.239 Kilometer radelte, ganz vorn mit dabei. Die „Stadtradeln“- Aktion fand nicht nur in Freiburg statt, sondern Städte und Landkreise aus ganz Deutschland radelten in den drei Wochen um die Wette. Wie Freiburg sich im Vergleich zu den anderen Teams geschlagen hat, wird sich jedoch erst Ende September zeigen, wenn die Aktion Stadtradeln für dieses Jahr endet. Laut Oberbürgermeister Martin Horn ist das Projekt ein Teil des Investitionspakets für Fuß- und Radverkehr, welches unter anderem das Radfahren atraktiver machen soll. Für die Durchführung von Stadtradeln in Freiburg ist dasNachhaltigkeitsmanagement der Stadt Freiburg zuständig. Gefördert wird die Kampagne des Vereins Klima-Bündnis durch die Landesinitiative RadKULTUR.

Bildquellen Stadtradeln in Freiburg: 1,7 Millionen Kilometer geradelt: Foto: Klimabündis