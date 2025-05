Spargelsaison am Tuniberg: Das traditionelle Opfinger Spargel- und Weinfest lädt am 4. Mai ein

Auch am Tuniberg hat die Spargelsaison begonnen. Die Tuniberggemeinden, insbesondere Munzingen, Merdingen, Opfingen und Tiengen, sind bekannt für ihren besonders schmackhaften und aromatischen Spargel, der von den sandigen, kalkhaltigen Böden am Tuniberg herrührt. Am Sonntag, 4. Mai 2025, veranstalten die Festgemeinschaft LandFrauen und der Winzerkreis Opfingen das traditionelle Opfinger Spargel- und Weinfest. Gefeiert wird inmitten der Reben am Winzerschopf in Opfingen-Wippertskirch.

Um 11 Uhr eröffnen Bürgermeister Martin Haag und die Ortsvorsteherin Silvia Schumacher mit dem Vorsitzenden des Winzerkreises, Matthias Müller, und der Vorsitzenden der LandFrauen, Ines Schöllhorn, das Fest. Wie gewohnt gibt es verschiedene Spargelgerichte von Salat bis Suppe und Spargel mit Kartoffeln und Schinken sowie eine Auswahl an Opfinger Weinen. Die Besucher können nicht nur genießen, sondern auch einkaufen: Auf dem Bauernmarkt, organisiert von den LandFrauen, können sie sich mit allerlei regionalen Produkten wie z.B. Bauernbrot oder Pilzen eindecken. Natürlich gibt es auch frische Spargel, Erdbeeren und Weine von den Tuniberggemeinden. Frischgebackene Waffeln lassen die Herzen der kleinen Gäste höherschlagen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Nachmittag der Musikverein Opfingen.

