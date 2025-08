Sommerbeats im Museum: Junge Musiktalente im Innenhof des Kunstmuseum Basel bei YARD

Der Basler Kultursommer bekommt mit „YARD 2025“ ein besonderes Highlight. Bis zum 27. August verwandelt sich der Innenhof des Kunstmuseums Basel an sechs Mittwochabenden in eine Bühne für Live-Musik und DJ-Sets unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei, ebenso wie der Museumsbesuch jeweils mittwochs von 17 bis 20 Uhr. Am 30. August folgt schließlich ein „Super Saturday“ zum großen Finale.

Jeder YARD-Abend bietet ein Line-up aus Livemusik und DJ-Klängen, jeweils ab 18:30 Uhr. Die Vielfalt reicht von Soul über Indie-Folk bis zu experimenteller Popmusik. Gina Pelosi (Indie-Folk-Pop) trifft am 6. August auf DJ The Entertainer. Die Soul-Stimme von Anne Nang’ole begeistert am 13. August, gefolgt von dem DJ-Duo Achtung Scharf und der fünfköpfigen und mehrsprachigen Indie Band Nomuel um 20:30 Uhr. Am 20. August sorgt Laurel Bloom mit sanften Tönen für sommerliche Stimmung, begleitet von dem DJ Choufleur Mimosa und dem neuen Instrumentalprojekt des Gitarristen, Komponisten und Produzenten Benjamin Noti „Farré“. Once we knew, DJ Schwifi und Kety Fusco leiten die letzte reguläre Mittwochsausgabe am 27. August ein. Once We Knew ist ein Vokalquartett, das die Wärme des Folk mit der reichen Komplexität des Jazz verbindet. Das DJ-Duo Schwifi lässt sich von verschiedensten Musikrichtungen inspirieren und verarbeitet diese in ihren DJ Sets. Kety Fusco experimentiert mit elektrischer Harfe und will die Rolle der Harfe in der zeitgenössischen Musik neu definieren. Der „Super Saturday“ am 30. August krönt YARD mit einem Auftritt von Dino Brandão, einem der spannendsten Künstler der aktuellen Schweizer Musikszene. Bis 2019 war Brandão Sänger und Gitarrist der Band Frank Powers, 2020 kam die schweizerdeutsche Liebeserklärung „Ich liebe dich“ mit Faber und Sophie Hunger. Der Abend verspricht nicht nur Musik, sondern ein umfassendes Erlebnis mit Überraschungen. Der „Super Saturday“ ist eine gemeinsame Veranstaltung von Kunsttage Basel, Haus der Elektronischen Künste Basel, Kunstmuseum Basel und Institut Kunst Gender Natur HGK Basel FHNW.

Ein zentrales Element von YARD ist die Förderung junger Musiktalente. In Kooperation mit dem Jugendkulturfestival (JKF) schafft das Kunstmuseum Basel mit „New Talents“ einen experimentellen Raum, in dem junge Musiker:innen ihre Kreativität direkt im Dialog mit der Kunst entfalten können. Ausgewählte Nachwuchstalente treten in den historischen Räumen des 1936 eröffneten Hauptbaus des Museums auf. Dabei verzichten sie bewusst auf klassische Bühnenformate und begegnen den Besucher:innen den Künstler:innen stattdessen mitten zwischen weltberühmten Werken von Dali, Holbein, Manet, Monet oder Picasso. Gespielt wird akustisch, mit minimaler Technik oder a cappella. Die Musiker:innen wählen dabei jeweils ein Kunstwerk aus der Sammlung als Ausgangspunkt und Inspirationsquelle für ihre Kleinstkonzerte, Improvisationen oder Klanginterventionen. Diese Kunst-Musik-Dialoge verwandeln den Museumsraum somit in eine Bühne auf Augenhöhe. Mit „New Talents“ bringt YARD nicht nur Musik in den Innenhof, sondern öffnet auch das Museum selbst für neue, experimentelle Formen des künstlerischen Ausdrucks, getragen von der nächsten Generation.