Schwarze Geschichte erzählen: Der Black History Month im Carl Schurz Haus

Beinahe 100 Jahre ist es her, als der „Black History Month“ seinen Anfang nahm. Im Februar 1926 initiierte der US-amerikanische Historiker Carter G. Woodson den Vorläufer, die „Negro History Week“. Den Februar wählte Woodson deshalb, weil in diesem Monat Präsident Abraham Lincoln und Frederick Douglass, ehemaliger Sklave und späterer Abolitionist, geboren wurden. Die „Negro History Week“ bot landesweit Veranstaltungen rund um die afroamerikanische Geschichte. In den 70er-Jahren, im Kontext der Black-Power- und weiteren Bürgerrechtsbewegungen, wurde die Woche zur „Black History Week“ und schließlich erweitert zum „Black History Month“. Der Black History Month soll an die oft vergessenen Beiträge Schwarzer Amerikaner*innen zur Geschichte erinnern.

Nicht nur in den USA, sondern auch an anderen Orten der Welt wird unlängst der Black History Month zelebriert. In Freiburg bietet das Carl Schurz Haus Veranstaltungen zu diesem Anlass. Am 3. Februar, 18.30 Uhr wird ein Blick auf das harte Leben des Sklaven Frederick Douglass geworfen (1818–1895), der trotz seines immensiven Leids zum stolzen Wortführer der afroamerikanischen Bevölkerung wurde. Im Mittelpunkt des Abends steht eine Auseinandersetzung mit Douglass‘ Autobiografie „Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave“ von 1845. Die Veranstaltung findet online über Zoom statt. Der Link findet sich auf der Website des Carl Schurz Hauses.

Am 9. Februar, 19 Uhr folgt eine musikalische Lesung der Autoren James Baldwin, William Melvin Kelley und Gayle Jones. Die drei Schriftsteller*innen eint die Liebe zu Soul, Jazz und Blues. Beruft sich Baldwin auf die Spirituals von Mahalia Jackson bis Nina Simone, klingt in William Melvin Kelleys Roman „Ein Tropfen Geduld“ Miles Davis‘ Album „Birth Of The Cool“ nach. Gayle Jones liebt den Blues, konkret den der verlassenen Bars. Billie Holliday und Ella Fitzgerald sind ihre Heldinnen. Die Werke dieser afroamerikanische Autor*innen bringen an diesem Abend Cheryl Leonhardt, Reginald Anthony und Jürgen Reuß zum Klingen. Die Veranstaltung findet im Schopf 2 statt (Schopfheimer Str. 2 Freiburg). Der Black History Month im Carl Schurz Haus schließt am 24. Februar, 19 Uhr mit einem „Fun Pub Quiz“ zur Black Culture in der Carl-Schurz-Haus Bibliothek. Ein Anlass, der Spaß verspricht und den Monat mit Schwung ausklingen lässt.

Weitere Infos: www.carl-schurz-haus.de