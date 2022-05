Sammlung Simonow: Umfangreiche Werkschau der jungen Berliner Kunstszene im DELPHI_space/gvbk

Seit 2019 betreiben Max Siebenhaar (Freier Bildender Künstler), Daniel Vollmer (Kunsthistoriker) und Lou von der Heyde (Studentin der Liberal Arts and Sciences in Freiburg und Paris) das kleine, aber feine Kunst-, Kultur- und InformationszentrumDELPHI_space in der Emmendinger Straße 21 in Freiburg. In jüngster Zeit bespielt das rührige Trio zusätzlich unter dem Kürzel gvbk einen ausladenden Präsentationsraum in der Bismarckallee in bester Lage unmittelbar beim Hauptbahnhof.

Dort ist derzeit die Ausstellung „SAMMLUNG SIMONOW VOL.03“ zu bestaunen. Der Begriff ist berechtigt, denn die Ausstellung ist gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Seit Jahren sind die DELPHI_space BetreiberInnen mit dem Berliner Multitalent André Simonow gut bekannt. Simonow studierte an der dortigen Ostkreuzschule Fotografie und porträtierte auf seine Art in großer Zahl junge Berliner KünstlerInnen. Es gelang ihm mit seinen fotografischen Porträts, ein authentisches Bild einer kreativen Generation im Aufbruch zu zeichnen. Da Geld naturgemäß bei jungen Kunstschaffenden eher Mangelware ist, erhielt Simonow den Lohn für seine Bilder vielfach im Naturalientausch gegen Werke der Porträtierten. Zusätzlich erwies sich Simonow auch noch als geschickter Rahmenbauer, was die Verbindungen zu den bildenden KünstlerInnen noch vertiefte. Aus der anfangs eher geschäftlichen Beziehung erwuchs ein breites Freundesnetzwerk innerhalb des Berliner KünstlerInnennachwuchses, zu dem auch die DELPHI_GründerInnen zählten. Während einer Dekade entwickelte sich die Sammlung Simonow auf diese Weise des Austauschs zu stattlicher Größe. Sie kann wohl in ihrer Vollständigkeit als ein äußerst seltenes und umfassendes Zeugnis des Schaffen seiner bestimmten jungen KünstlerInnengeneration gelten.

Durch die engen Verbindungen zur Berliner Szene und Simonow gelang es dem DELPHI-Trio nunmehr erstmals überhaupt, insgesamt 220 Malereien, Zeichnungen, Holzschnitte, Fotografien, Skulpturen und Textilarbeiten von über 100 KünstlerInnen aus der Sammlung Simonow in einer einzigen Ausstellung zu präsentieren und von Berlin nach Freiburg zu holen. Allein die Möglichkeit, einen solch umfassenden Überblick gewinnen zu können, lohnt einen Besuch in der Bismarckallee.

Dem weit über eine herkömmliche Galerie hinausgehenden Anspruch entsprechend wird im DELPHI_space/gvbk noch ein zusätzliches Programm aus Lesung, Tanzperformance und – in Kooperation mit dem Kommunalen Kino – Filmen geboten. Die beachtlichen Besucherfrequenzen namentlich bei der jüngeren Generation zeigen, dass die DELPHI_space-BetreiberInnen in ihrer unprätentiösen Art schon für gehörig frischen Wind in Freiburgs Kulturleben gesorgt haben.

„SAMMLUNG SIMONOW VOL.03“, DELPHI_space/gvbk, Bismarckallee 18-20. Bis. 27.05.2022. Weitere Infos: www.delphi-space.com/gvbk