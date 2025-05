Saitenklänge von Klassik bis Jazz: Das Festival „Saitenspiele“ lädt im Mai in die Hochschule für Musik Freiburg ein

Das Festival „Saitenspiele“ begeistert mit Musik mit Saiten-Instrumenten von Klassik bis Jaz in der Hochschule für Musik Freiburgz. Lehrende und Studierende der Fächer Streich- und Zupfinstrumente zeigen zwischen dem 12. und 17. Mai in der Hochschule für Musik Freiburg ihr Können. An diesen Abenden zeigen fast alle Lehrenden dieser Fächer ihr eigenes Können auf der Bühne. Es bietet sich so die seltene Gelegenheit, international gefragte Musiker:innen zu erleben, die aufgrund ihrer weltweiten Konzerttätigkeit nur selten in Freiburg auftreten. Den Auftakt macht das Konzert „Saitenspiele I: Nachtfantasien“ der Gitarren-Klasse am 12. Mai, 19 Uhr. Es bewegt sich musikalisch zwischen F. Schubert und Improvisation bis zur Jazzmusik von Thelonious Monk. Das zweite Konzert am 13. Mai, 19 Uhr bietet unter dem Titel „In Confidence“ Werke der Romantik wie etwa ein Streichquintett von Mozart und ein Trio von Clara Schumann. „Frei, aber einsam“ nennt sich das Konzert am 16. Mai, 19 Uhr und präsentiert unter anderem Musik von R. Schumann und J. Brahms. Den Abschluss des Festivals bildet „London und anderes“ mit einer Aufführung von Joseph Haydns „Londoner Sinfonien“. Wie es im 18. Jahrhundert üblich war, wird ohne Dirigent gespielt.

Tickets: mh-freiburg.de