RVF-Abos: Kostenlos durch ganz Baden-Württemberg

Die Verkehrsverbünde und das Land Baden-Württemberg haben eine besondere Treueaktion für Kund*innen mit RVF-Abo vorbereitet: der bwAboSommer. Im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) profitieren alle Fahrgäst*innen mit RegioKarte Abo, RegioKarte Job, JobTicket BW und SchülerAbo. Außerdem kommen alle, die die RegioKarteJahr per Einmalzahlung kaufen sowie alle Student*innen, die für das Sommersemester 2020 ein SemesterTicket haben, in den Genuss des bwAboSommers.

Das besondere: die Abo-RegioKarten und das SemesterTicket gelten nicht nur innerhalb des Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF), sondern für Busse und Bahnen in ganz Baden-Württemberg während der Sommerferien.

Die Aktion bwAboSommer gilt im Zeitraum vom 30. Juli bis 13. September 2020. Die bwAboSommer-Aktion berechtigt zur Benutzung der 2. Klasse in allen Nahverkehrsmitteln; Start- und Zielort der Reise müssen innerhalb Baden-Württembergs liegen. Kinder bis 14 Jahre können in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils gratis mitgenommen werden.