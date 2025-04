Raum für die Frauen der Kunst: Die GEDOK Freiburg präsentiert sich in ihrem neuen Raum in der Konviktstraße 5

65 Bildende Künstlerinnen der Freiburger GEDOK präsentieren sich in einer liebevoll gestalteten Gruppenausstellung in ihren neuen Räumen in der Konviktstraße 5. Unter dem Titel „klein und fein“ loten die Künstlerinnen die Möglichkeiten ihres kleinen aber feinen Ausstellungsraumes aus.

129 Bildende Künstlerinnen, 14 Musikerinnen, 4 Autorinnen und 3 Performancekünstlerinnen machen die Konviktstraße 5 zu ihrem neuen Heim. Bislang hatte die Freiburger GEDOK keine eigenen Räume und war für ihre Veranstaltungen auf temporär angemietete Räumlichkeiten angewiesen. Dabei ließen sich durchaus interessante Ambiente finden, wie Gefängniszellen vor dem Umbau oder ein leerstehender Einkaufsladen. Dennoch sind die Frauen der GEDOK nun glücklich, ihren eigenen Raum und künstlerischen Bezugspunkt gefunden zu haben. Zukünftig sollen hier, möglichst monatlich, kleine Gruppenausstellungen der Künstlerinnen zu sehen sein.

Nur ein weiterer Ort der GEDOK Freiburg ist noch kleiner: eine Vitrine in der Kaiser-Joseph-Straße in der Nähe des Bertoldsbrunnens. Die ausgestellten Exponate werden Einblicke in die aktuelle Ausstellung in der Konviktstraße geben. Zur Eröffnungsausstellung setzen sich 65 Künstlerinnen mit der Redewendung „klein und fein“ auseinander. Zu entdecken sind leinformatige Bilder oder Skulpturen, die sich figural und abstrakt mit dem Thema befassen.

Musikerinnen, Performerinnen und Literatinnen laden zudem am 4. Mai zu einer offenen Finissage ein.

„klein und fein“. GEDOK Freiburg. Konviktstraße 5, Freiburg. Do-Fr 15-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr. Eintritt frei. Bis 4.5.25