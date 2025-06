Radfahren für den Frieden: 60 Mensch radeln 800 Kilometer durch Baden-Württemberg um für atomare Abrüstung zu demonstrieren

Radfahren für den Frieden? Vom 19. bis 22. Juni radeln insgesamt 60 Mensch in friedlicher Absicht rund 800 Kilometer durch Baden-Württemberg, rund um den Bodensee, durch den Schwarzwald und zurück nach Nordbaden. Ihr Ziel ist es, auf die Abschaffung aller Atomwaffen aufmerksam zu machen. Nicht zuletzt durch die kriegerische Eskalation zwischen Israel und dem Iran ist das Thema aktueller denn je. Das Projekt ist Teil eines weltweiten Netzwerkes von über 600 Partnerorganisationen der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Kampagne ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Auch die Stadt Freiburg hat sich 1984 zur atomwaffenfreien Zone erklärt, zudem ist die Stadt seit 2005 Mitglied der 1982 gegründeten Bewegung „Mayor for Peace“. Die Rennraddemo macht am 21. Juni, um ca. 14.45 Uhr im Freiburger Stadtgarten einen Zwischenstopp in Freiburg, bei dem sie Interessierte zum gemeinsamen Austausch einlädt und alle Beteiligten die Gelegenheit haben, sich durch Essen und Getränke gestärkt die Friedensmission weiterzutragen. Die Gemeinderätin und ehemalige Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer von der Grünen-Gemeindefraktion übernimmt stellvertretend für den Oberbürgermeister die offizielle Begrüßung.