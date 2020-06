Film | Juni 2020 | von Redaktion Programm der sechsten Spielwoche des Freiburger Autokinos © promo Am 11. Juni beginnt die sechste Spielwoche des Freiburger Autokinos auf dem Gelände der Messe Freiburg. Vom 11.6.-17.6. erwartet Filmbegeisterte eine abwechslungsreiche Auswahl an Filmen für Erwachsene, Kinder und die ganze Familie aus dem Repertoire der Kinos Friedrichsbau & Harmonie. Alle Infos zum Ablauf des Autokinos und Onlineticketing finden Sie weiterhin unter www.autokino-freiburg.com. Tickets können ausschließlich Online erworben werden – es gibt keine Abendkasse! Das Programm des Freiburger Autokinos vom 11.6.-17.6.: Do, 11.6.

11.00 Uhr Mina und die Traumzauberer – 80, ab 0

17.00 Uhr Lalaland – 128, ab 0

20.30 Uhr Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour – 112, ab 6 Fr, 12.6.

20.30 Uhr 1917 – 119, ab 12

23.30 Uhr John Wick: Kapitel 3 – 132, ab 18 Sa, 13.6.

17.00 Uhr Die fantastische Reise des Dr. Dolittle – 102, ab 6

20.30 Uhr Pulp Fiction – 153, ab 16

23.45 Uhr 21 Bridges – 101, ab 16 So, 14.6.

11.00 Uhr Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer – 110, ab 0

16.30 Uhr Rocca verändert die Welt – 101, ab 0

20.30 Uhr Knives Out – 131, ab 12 Mo, 15.6.

20.30 Uhr Black and Blue – 108, ab 16 Di, 16.6.

20.30 Uhr Lindenberg! Mach dein Ding – 134, ab 12 Mi, 17.6.

20.30 Uhr Jurassic Park (1993) – 127, ab 12 Die Reihe „Konturen der nächsten Gesellschaft“ geht online »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: wir informieren Sie über die neuste Ausgabe des Kultur Joker. Nicht vergessen: Die Anmeldung bitte bestätigen. Unsere Printmedien Werbung