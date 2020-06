Theater | Juni 2020 | von Redaktion Premiere: Bunker Buddyz, 25. Juni, 20 Uhr im E-Werk Freiburg © Irene Carreño Das Zweipersonenstück Bunker Buddyz von und mit Bastian Wienands und Oliver Lange feiert am 25. Juli, 20 Uhr Premiere im E-Werk. Das Stück kreiert eine Art Endszenario.

Der Weltuntergang liegt in den letzten Zügen: zwei Überlebende abgeschottet in einem selbstgebauten Bunker. Die Lebensmittel könnten noch für einige Jahre reichen. Genug Zeit! – Nur für was? Die Ursache herausfinden – wozu? Weitermachen – aber warum ? Sind sie die Einzigen? Und was soll man jetzt mit dem Anderen machen? Auf 25 qm kämpfen, philosophieren und tanzen sich Ingo und Volker durch Alltäglichkeiten und existentielle Herausforderungen. Und landen immer wieder bei der einen Frage: Was bedeutet es wohl, diejenigen zu sein, die das Licht ausmachen? Eine ausführliche Besprechung des Zweipersonenstücks Bunker Buddyz finden Sie in der großen Juli-August-Sommerausgabe des Kultur Joker. Musikalische Abendandacht in der Pauluskirche Badenweiler »

