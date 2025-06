Premiere bei Waldhaus: Mit „Aloha“ gibt es erstmals ein Selektionsbier für den Sommer

Die Privatbrauerei Waldhaus bricht in diesem Jahr mit einer liebgewonnenen Tradition: Statt wie gewohnt im Winter, erscheint das Selektionsbier 2025 bereits zum Sommerbeginn – und bringt mit „Aloha“ ein neues Geschmackserlebnis in die Flasche: ruchtig, leicht und exotisch kommt das Craftbier im Hawaii-Style daher, das Lebensfreude, Sonne und Urlaubsfeeling vereint.

Inspiriert von tropischen Stränden, frischen Früchten und dem Wunsch nach einer sommerlichen Alternative, haben die Braumeister in Waldhaus ein obergäriges Bier kreiert, das neue Wege geht. Zwei spezielle Hefen sorgen für eine ausgeprägte Fruchtaromatik, die durch gezielte Kalthopfung noch intensiviert wird. Das Ergebnis: ein lebendiges Aromenspiel aus Ananas, Mango, Maracuja und Zitrusfrüchten.

„Aloha steht für alles, was uns der Sommer schenkt: Leichtigkeit, Lebenslust und den Mut, Neues zu wagen. Genau das wollten wir in diesem Bier einfangen“, sagt Steffen Müller, erster Braumeister in Waldhaus. „Dass wir unser Selektionsbier erstmals im Sommer veröffentlichen, ist für uns ein besonderer Schritt – und für unsere Kunden hoffentlich ein besonderes Geschmackserlebnis.“