Präzise Pinselstriche und verzerrte Wahrnehmung: Eine Sonderausstellung zeigt den Realismus des Freiburger Malers Ulrich Gater im Schwarzwälder Skimuseum Hinterzarten

Vom 13. Juli bis 2. November präsentiert das Schwarzwälder Skimuseum in Hinterzarten die Sonderausstellung „Im Schwindel des Realen“. Die Ausstellung zeigt Werke des Künstlers Ulrich Gater, der in seinen Bildern eine irritierende, doch faszinierende Form des Realismus verfolgt.

Ulrich Gater, geboren 1954 in Erfurt, fand schon früh zur Kunst. Nach einem Studium in Deutsch und Kunst an der Pädagogischen Hochschule seiner Heimatstadt folgten Stationen als Zimmerer, als Kunststudent in Freiburg und schließlich als freischaffender Künstler und Kunstpädagoge. Seit 1984 lebt und arbeitet er in Freiburg. Die Motive seiner Werke stammen aus dem gelebten Alltag, aus dem Schwarzwald, von Fahrradtouren, aus Stadtlandschaften oder von winterlichen Spaziergängen.

Eine wichtige Rolle spielt bei Gater das Foto. Die fotografische Vorlage ist Ausgangspunkt eines langen Malprozesses, in dem der Künstler mit Öl auf Leinwand eine neue Realität erzeugt. Das Ergebnis ist weder Reproduktion noch Illusion, sondern ein Bild, das sich zwischen Präzision und Irritation bewegt. „Das Motiv ist nicht das, was es darstellt, sondern im Schwindel erschwindelt.“

Gerade die Winterbilder des Künstlers finden im Schwarzwälder Skimuseum einen kongenialen Ausstellungsort. Der Hugenhof, ein traditionsreicher Schwarzwaldhof aus dem 18. Jahrhundert, wurde in den 1980er-Jahren mit großem Engagement unter anderem durch den berühmten Olympiasieger Georg Thoma zum Museum umgestaltet. Auf zwei Etagen dokumentiert das Haus heute den Skisport im Schwarzwald mit historischen Skifilmen, alten Ausrüstungen, Skimode und Erinnerungen an die Pioniere der Bewegung. Die Abteilung der sogenannten Wintermaler findet mit Gaters Werk nun eine zeitgenössische Fortsetzung. In den verschiedenen Ausstellungsräumen werden Bilder zu den Themen Schwarzwald, Fahrräder, unter Wasser, Insekten, Gebäude, Winter und Flussgegenden gezeigt.

Bei der Vernissage am 13. Juli, 11 Uhr übernimmt Dr. Antje Lechleiter die Einleitung in die Ausstellung. Musikalisch begleitet wird die Vernissage von der Gruppe Bratwurschtmusig.