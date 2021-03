Poetry Slam-Show im Livestream! (19. März, 20 Uhr, Vorderhaus Freiburg)

Beim Poetry Slam am 19. März, 20 Uhr im Vorderhaus präsentiert Gastgeber und Moderator Johannes Elster wie immer erfahrene Slam Poet*innen, die das Publikum mit ihren Texten in den Bann ziehen werden. Die Slam-Regeln sind schnell erklärt: Nur selbstverfasste Texte. Requisiten sind nicht erlaubt und ein Zeitlimit von sieben Minuten begrenzt den Vortrag. Wie die Künstler*innen die Zeit auf der Bühne nutzen, ist ihnen überlassen. So wechseln sich Lyrik und Prosa, Comedy und Spoken Word, Wortspiele und Gesellschaftskritik in einem beeindruckenden Wortspektakel ab. Am Ende obliegt es dem Publikum darüber zu entscheiden, wer gewinnt.

In zwei Runden treten gegeneinander an:

Natalie Friedrich (Baden-Württembergischen U20-Meisterin 2019),

Nik Salsflausen (Baden-Württembergischer Meister 2014) und

Marius Loy (Baden-Württembergischer Vizemeister 2018).

Über die Chatfunktion kann das Publikum über den Sieg entscheiden und außerdem Fragen an die Künstler*innen stellen, die der Moderator stellvertretend live einbringt. So entsteht Austausch, Wettbewerb, Wohnzimmeratmosphäre und Cocktailparty gleichermaßen. Viel Spaß!

Weitere Infos und Stream: www.infreiburgzuhause.de