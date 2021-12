Pilotprojekt: Interkommunaler Bürger:innenrat zum Thema “100% Erneuerbare Energien” in der Region Freiburg

Am vergangenen Dienstag entschied sich der Freiburger Gemeinderat für die Etablierung eines interkommunalen Bürger:innenrates zum Thema “100% Erneuerbare Energien”. 10 Umlandgemeinden Freiburgs sind bislang dabei – in Zukunft können und sollen es noch mehr werden.

Solche Bürger:innenräten gibt es inzwischen u.a. in Irland, Frankreich, Belgien, Kanada, Australien, Österreich und Deutschland, dass ein solcher aber gledich mehrer Gemeinden miteinander vernetzt, ist jedoch neu. Solche gelosten Bürger:innenräte bestehen aus zufällig und repräsentativ ausgewählten Bürger:innen. Diese Zufallsbürger:innen werden gestaffelt nach Merkmalen, wie Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund und Bildungsstand an die jeweils aktuelle Zusammensetzung der Einwohner:innen in der Region angeglichen. Auf diese Weise entsteht eine Art „Region Freiburg in Klein“. Die Teilnehmenden erarbeiten dann in einem professionell moderierten Prozess gemeinsam konkrete Empfehlungen zu einer vorab festgelegten Fragestellung. Das Pilotprojekt startet Mitte 2022 in der Region Freiburg. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Maßnahmen nötig sind, um das Ziel “100% Erneuerbare Energien” in unserer Region zu erreichen – ein toller erster Schritt, denn gerade wenn es um Fragen der Klimapolitik geht, hat die Vergangenheit gezeigt, dass ein Miteinander, regional aber auch überregional, von großer Bedeutung ist.

In den letzten Wochen zogen die ehrenamtlich engagierten Mitglieder der Initiative Klima-Bürger:innenrat Region Freiburg von Gemeinderatssitzung zu Gemeinderatssitzung. Insgesamt besuchten sie 10 Umlandgemeinden Freiburgs, die nach ausgiebiger Diskussion alle für eine Teilnahme am Klima-Bürger:innenrat stimmten. Neben Freiburg haben bislang die Gemeinden

Merzhausen, Buchenbach, Oberried, Horben, Wittnau, Stegen, Bollschweil sowie Kirchzarten, Au und Schallstadt zugesagt. Auch Waldkirch, Emmendingen, Titisee-Neustadt, Gundelfingen und Heuweiler zeigen sich aktuell interessiert und haben die Mitglieder der Initiative bereits in kommende Gemeinderatssitzungen zur Diskussion geladen.



Weitere Infos: www.buergerrat-regionfreiburg.de

Bildquellen Bürge_innenrat für die Freiburger Region: Foto: pixabay