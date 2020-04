Musik | April 2020 | von Redaktion Percussion und Orgel mit Michael Kiedaisch und Johannes Götz Spezielle Zeiten fordern spezielle Aktivitäten. Nachdem durch die Pandemie alle Veranstaltungen des öffentlichen Lebens abgesagt sind, soll die Musik in der Barockkirche nicht verstummen.

Am Freitag, 17. April findet um 19 Uhr das erste Live-Streaming-Konzert in der Barockkirche St. Peter statt. Zuhörer und Zuschauer können sich über die Website www.Barockirche-St-Peter.de reinklicken und direkt den Klängen lauschen. © L. Rombach Der Organist der Barockkirche St. Peter Johannes Götz wird mit seinem musikalischen Partner Michael Kiedaisch, der auf vielen Bühnen der Welt zuhause ist, diesen Konzertabend live gestalten. Das Programm umfasst eine Adaption der Passacaglia J.C. Kerlls als “Next Exit”, die Bearbeitung der Sarabande aus BWV 1004 von Bach für Vibraphon und Orgel, eine Improvisation über die Ostersequenz “Victimae Paschalelaudes” wird in 4 Sätzen als Höhepunkt des Konzerts spontan gestaltet. Die technische Realisation übernehmen Prof. Dr. Norbert Schnell von der Hochschule Furtwangen und Dr. Joachim Gossmann von der Musikhochschule Trossingen. Romeo und Julia – Stuttgart Ballet@Home ZKM digital erleben: „bauhaus.film.expanded“ mit Rahmenprogramm »

