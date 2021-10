Paul Ege Kunstpreis 2021 geht an Laura Sacher

Alle drei Jahre wird der mit 10.000€ dotierte Paul Ege Kunstpreis jungen bildenden Künstler*innen gestiftet. Die diesjährige Gewinnerin ist Laura Sacher. Sie studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und gewinnt die Auszeichnung als bisher sechste Preisträgerin der Ege Kunst- und Kulturstiftung. „Der Preis mit der Ausstellung war eine große Überraschung und ist ein Anker dieses Jahr“, so die Künstlerin. Mit ihrer Arbeit überzeugte die 1990 geborene, heute junge Mutter, die dreiköpfige Jury bestehend aus Andreas Baur (Villa Esslingen), Prof. Schirin Kretschmann (Künstlerin, Berlin/München) und René Zipperlen (Badische Zeitung). Das Resultat ihres künstlerischen Schaffens stellt eine Art Kunstkollektiv dar, dass viele andere Künstler*innen mit einbindet.

Zu dem Konzept ihrer Arbeit zählt auch die Wanderung einzelner Kunstwerke von Atelier zu Atelier, außerdem bindet die zeitgenössische Künstlerin bewusst den öffentliche Raum in ihr künstlerisches Gesamtkonzept mit ein. Aktuell lebt und arbeitet Laura Sacher in Mannheim. Die mit dem Kunstpreis verbundene Ausstellung wird im Kunsthaus L6 in Freiburg gezeigt.

Das Ziel des Paul Ege Kunstpreises ist es, junge Künstler*innen mit einer Auszeichnung zu würdigen und ihnen aufgrund ihrer bisherigen Entwicklung und realisierten Beiträge zur zeitgenössischen Kunst eine Plattform zu bieten. Voraussetzung für die Teilnahme ist der Abschluss einer künstlerischen Ausbildung, außerdem darf das 35. Lebensjahr nicht vollendet sein. Die Teilnehmenden müssen zudem gebürtig oder wohnhaft aus dem Dreiländereck Deutschland, Frankreich und der Schweiz stammen oder dort tätig sein. Bisherige Preisträger*innen sind Kathrin Herzner, Vera Mayer, Christoph Poetsch, Maria Tackmann und Judith Kakon.

Paul Ege Kunstpreis 2021: Laura Sacher. Bis zum 7. November 2021. Kunsthaus L6, Lameystr. 6, 79108 Freiburg. Öffnungszeiten: Donnerstag + Freitag 16-19 Uhr, Samstag + Sonntag 11- 17 Uhr. Kontakt: 0761/ 58539457 (während der Öffnungszeiten der Ausstellung. Eintritt frei. Weitere Infos: www.peac.digital