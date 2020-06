Literatur | Juni 2020 | von Redaktion

Online-Lesung: US-Schriftstellerin Rebecca Makkai im Carl-Schurz-Haus

Auf einer Online-Lesung des Carl-Schurz-Hauses am Donnerstag, 04. Juni um 18 Uhr spricht die US-Schriftstellerin Rebecca Makkai mit René Freudenthal vom Deutsch-Amerikanischen Institut über die plötzliche neue Relevanz ihres Romans The Great Believers in Zeiten einer globalen Pandemie – und was die Gesellschaft aus der Geschichte des Umgangs mit dem HIV-Virus lernen kann. Die amerikanische Autorin Rebecca Makkai erinnert in ihrem dritten Roman The Great Believers, ein Finalist für den Pulitzer-Preis 2018 und den National Book Award sowie Gewinner der Carnegie-Medaille, ergreifend an die apokalyptische AIDS-Gesundheitskrise im Chicago der 1980er Jahre.

Es können bis zu 100 Gäste an Makkais Online-Lesung über eine Video-Schalte kostenlos teilnehmen: Eine Anmeldung an programm@carl-schurz-haus.de ist für die Teilnahme notwendig.