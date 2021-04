Noche Latina – mit „Son con Ron“ (23. April, 20 Uhr, Musiktheater Die Schönen)

Das Musiktheater im E-Werk lädt am 23. April, 20 Uhr über die Livestream-Plattform #inFreiburgzuhause zu einem authentischen Latino Abend mit drei leidenschaftlichen Musikern aus Chile und Ecuador, sowie jeder Menge Salsa und Boleros ein! Bereits im Oktober begeisterte „Son con Ron“ das Publikum im Musiktheater mit heißen Rhythmen und guter Laune. Nun gibt es erneut die Gelegenheit, in das Latino-Musik-Flair einzutauchen, von Latin-Lovers zu träumen und mit feurigen Rhythmen die Hüften in Schwung zu bringen. Denn „Son con Ron“ sorgen bei ihren Konzerten immer für eine gelungene Salsa Party, egal, ob es möglich ist zu tanzen oder ob man nur zuhört, egal ob live oder gestreamt. Auf dem Programm des Freiburger Trios steht eine Mischung aus traditioneller lateinamerikanischer Musik und selbstkomponierten Liedern. Klassiker und neuere Salsa-Hits erklingen in eigenen, frischen Arrangements. Und auch die magischen Klänge des „Buena Vista Social Club“ fehlen nicht an diesem Abend. Mit großer Begeisterung und Liebe zu ihrer Musik präsentieren die drei Musiker temperamentvolle, aber auch melancholische und leidenschaftliche Lieder voller Gefühle. Mit Charme und Lebensfreude singt sich der chilenische Tenor Rubén Olivares in die Herzen seines Publikums. Für den überzeugenden Latino-Groove sorgen zusätzlich die Brüder Anichi Perez (Gitarre) und Pablo Perez (Perkussion), die auch als Tänzer international unterwegs sind.

Weitere Infos & der Livestream unter: www.infreiburgzuhause.de