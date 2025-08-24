Neues aus dem Schwarzwaldzoo in Waldkirch: Die Zwergotter Wolfgang und Bonnie sind da

Am Eingang zum Elztal erwartet Besuchende der romantische Schwarzwaldzoos. Zu den Lieblingen des Publikums zählen die beiden Luchsmännchen Frodo und Gimli, Lamas und verspielte Esel. Neu hinzugekommen sind zwei Zwergotter. Der Zwergotter gehört zu der Familie der Marder und der Unterfamilie der Otter. Sie lassen sich gut im Familienverband halten, deshalb hofft das Zoo-Team auf Nachwuchs. Das Weibchen Bonnie und das Männchen Wolfgang verstehen sich gut, somit ist die erste Voraussetzung für die Zucht erfüllt. Bonnie stammt aus einem Tierpark in der Nähe vom Hamburg und Wolfgang lebte bisher in Riesa. Beide fühlen sich sichtlich wohl in ihrem neuen Zuhause.

Der Freundeskreis Schwarzwaldzoo e.V. hat 2013 die Trägerschaft des Zoos von der Stadt übernommen und legt besonders großen Wert auf die artgerechte Haltung der Tiere. In angebotenen Schaufütterungen werden Verhalten und Gewohnheiten der Tiere erklärt und in mehreren Streichelgehegen ist es den Gästen möglich in direkten Kontakt mit den Tieren zu treten. Für Kids gibt es die Möglichkeit, den Kindergeburtstag im Zoo zu feiern oder mit Kindergartengruppen oder Schulklassen an verschiedenen Touren teilzunehmen. Zudem beteiligt sich der Schwarzwaldzoo an unterschiedlichen Erhaltungsprogrammen: Für die Sika-Hirsche, die in ihrer Heimat Vietnam fast völlig ausgestorben sind, das aus Baden stammende Sundheimerhuhn sowie diverse Wiederauswilderungsprogramme für den europäischen Nerz und den Steinkauz. Hunde sind im Zoo erlaubt, aber an der Leine zu führen.

Weitere Infos: www.schwarzwaldzoo.de