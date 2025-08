Nachts auf dem Schauinsland: Die beliebte Nachtfahrt der Schauinslandbahn findet wieder mit einem Rahmenprogramm statt

Alle Jahre wieder dürfen wir uns auf die Nachtfahrt der Schauinslandbahn freuen – unter dem glitzernden Sternenhimmel geht es am 1. August auf Freiburgs Hausberg. An diesem Tag fährt die Schauinslandbahn durchgängig von 9-24 Uhr, oben angekommen bietet das Café & Restaurant Die Bergstation bis 23 Uhr Speisen und Getränke.

Ein Programm sorgt den Tag über für beste und informative Unterhaltung: Um 10 Uhr lädt Ursel Lorenz zu einer Blumen-Kräuterwanderung durch das Naturschutzgebiet am Schauinsland ein, wo Wiesen, Almen und einmalige Blumen- und Kräuterwiesen warten. Die Sternfreunde Breisgau e.V. laden zu Führungen ein und auch das Institut für Sonnenphysik öffnet seine Pforten für Interessierte, wo man bei gutem Wetter die Sonne durch das Sonnenteleskop beobachten kann. Ein mobiles Sonnenteleskop wird zudem an der Bergstation von 15-18 Uhr stehen. Um 19 Uhr lädt Dr. Rolf Schlichenmaier zum Vortrag „Die aktive Sonne – Von Sonnenflecken zu Polarlichtern“ in das Sonnenobservatorium ein und um 20 Uhr hält Gundo Klebsattel von den Sternfreunden Breisgau den Vortrag „Meteorite“.

Die beliebte Schaffner-Tour mit Emil dem Schaffner und seinen zahlreichen Geschichten findet um 17 und 19 Uhr statt. Auf Fahrradakrobatik mit Steve Stergiadis darf sich das Publikum um 19:30 Uhr freuen.

Weitere Infos & Tickets: www.schauinslandbahn.­de