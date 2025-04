Nachhaltigkeit kreativ vermittelt: Die Graphic Novel „Welt im Wandel“

Wie lassen sich fächerübergreifende, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Nachhaltigkeitsforschung an Jugendliche vermitteln? Diese zentrale Frage beschäftigte Dr. Sarah May, Lea Breitsprecher, Dr. Ida Wallin, Dr. Cristina Espinosa, Dr. Matthias Kranke und Dr. Javier Francisco in ihrem Projekt „Graphic Novel ‚Welt im Wandel – Fünf Stories zur Umweltkrise‘“, das sie im ersten Durchgang der interdisziplinären Young Academy for Sustainability Research (YAS) umsetzten. „Unser Ziel war es, Schüler*innen zwischen 13 und 16 Jahren anzusprechen und ihnen den Zugang zu verschiedenen Aspekten von Nachhaltigkeit zu erleichtern“, sagt May, die am Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Freiburg als Vertretungsprofessorin arbeitet. Damit dies gelingen kann, hat sich das ebenso interdisziplinäre wie internationale Team auf einen für sie neuen Weg in der Wissenschaftskommunikation begeben: „Als Forscher*innen streben wir häufig danach, unsere Ergebnisse als Artikel in renommierten Fachpublikationen zu veröffentlichen.

Mit Blick auf die Anforderungen unserer Zielgruppe stand für uns fest, dass dies keine Option ist. Um die Jugendlichen zu erreichen, haben wir uns daher früh im Prozess dazu entschieden, die Inhalte unserer Forschung in Geschichten verpackt auf der Bild- und Textebene zu transportieren.“ Herausgekommen ist ein knapp 50-seitiger Comicroman mit fünf Geschichten, die aus dem Blickwinkel von Jugendlichen geschrieben sind. Jedes Kapitel stammt von einem anderen Teammitglied, sodass sozio-ökologische Themen ebenso abgedeckt sind wie die Forstpolitik, die Geschichts-, Kultur- und Politikwissenschaften. Ungeachtet ihrer großen fachlichen Bandbreite knüpfen die Geschichten aneinander an und skizzieren, wie Konsumverhalten, der Rückgang von Biodiversität und der Klimawandel auf unterschiedlichen Kontinenten und über Jahrhunderte hinweg zusammenhängen.