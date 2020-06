Musik | Juni 2020 | von Redaktion Musikalische Experimente für Senioren: Die Hochschule für Musik Freiburg bietet kostenlose Online-Workshops an © promo In den nächsten Wochen können Senioren an drei Online-Workshops der Hochschule für Musik Freiburg teilnehmen. Jeweils eine Stunde bieten Studierende des Studiengangs Elementare Musikpädagogik Experimente zu den Themen Stimme, Bewegung und Rhythmus an. Mitmachen kann jeder, der zu Hause über einen Computer mit Kamera und Mikrofon verfügt.

Die Workshops der Hochschule sollen eine Möglichkeit bieten, mit Musik wieder etwas Neues in den eigenen vier Wänden zu erleben. „Es tut unglaublich gut, endlich wieder zu sich und zur Musik zu finden. Im eigenen Erleben und in kleinen Experimenten unsere Musizierlust ausleben zu können, kann uns nach einer Phase der Erstarrung wieder in Kontakt mit unserem Körper bringen“, erklärt Nathalie Glinka das Konzept, das sie als Leiterin des Seminars „Musizieren im Alter“ zusammen mit ihren Studierenden entwickelt hat.

Wer an den Workshops teilnehmen möchte, muss außer etwas kindlicher Neugier und der Lust am Experimentieren keine Voraussetzungen mitbringen. Man sollte vor dem Computer genug Platz haben, um seine Arme in alle Richtungen ausstrecken zu können, und an allen drei Terminen teilnehmen können.

Die drei einstündigen Workshops finden am 23. Juni, 30. Juni und 7. Juli 2020 jeweils um 10 Uhr statt. Wer teilnehmen möchte, muss sich mit einer E-Mail an n.glinka@mh-freiburg.de anmelden. Die Anmeldebestätigung und den Link für die Teilnahme gibt es per E-Mail. Anmeldeschluss ist der 21. Juni 2020, die Teilnahme ist kostenlos. Freiburger Hochschultage für Nachhaltigkeit 2020 »

