Musik zum Anfassen: Der Infotag an den Jazz & Rock Schulen lädt im September dazu ein, Musik zu entdecken und mitzumachen

Wie lebendig und vielfältig Musik klingen kann, zeigen die Jazz & Rock Schulen Freiburg an ihrem Infotag am 28. September. Von 10 bis 15 Uhr öffnet die Musikschule ihre Türen für alle, die Instrumente ausprobieren, Lehrkräfte kennenlernen oder sich einfach inspirieren lassen möchten. Das abwechslungsreiche Programm bietet Mitmachangebote, Workshops und persönliche Beratungstermine.

Die Jazz & Rock Schulen stehen seit über 40 Jahren für eine moderne, praxisnahe Musikpädagogik. Als Kompetenzzentrum für Popularmusik im Südwesten Deutschlands bieten sie qualifizierten Instrumental- und Gesangsunterricht für alle Altersgruppen und Spielniveaus. Durch Workshops, Projekte und regelmäßige Auftrittsmöglichkeiten entsteht ein lebendiges, kreatives Umfeld, in dem Lernen mit Freude verbunden ist.

Beim Infotag am 28. September können Interessierte in 20-minütigen Einzelterminen verschiedene Instrumente ausprobieren und sich persönlich mit den Lehrkräften austauschen. Eine Online-Voranmeldung ist erforderlich, die Buchungsplattform ist ab dem 15. September unter jrs.org/infotag-2025 freigeschaltet. Für Kinder gibt es eigene 30-minütige Kurse, die einen spielerischen Zugang zur Welt der Klänge ermöglichen. Darüber hinaus lädt ein Bodypercussion-Workshop mit Johann Steinwede und ein Ukulele-Workshop für fortgeschrittene Spieler:innen unter Leitung von Jan Klementz zum Mitmachen ein. Blasinstrumente können selbst mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden. Das gesamte Programm ist kostenfrei und richtet sich an alle, die neugierig auf Musik sind, unabhängig von Vorkenntnissen oder Alter. Wer sich für das kommende Wintersemester anmeldet, profitiert zudem von einem 10-%-Infotag-Rabatt.

Musikalische Bildung ist weit mehr als das Erlernen eines Instruments. Sie stärkt Konzentration, Ausdruckskraft, Selbstvertrauen und soziale Kompetenzen. Besonders für Kinder und Jugendliche ist Musik ein Ausgleich zu schulischem Leistungsdruck und digitalen Reizüberflutungen. Sie schafft Raum für Gemeinschaft, Emotion und Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch Erwachsene entdecken in der Musik oft eine neue Quelle der Kreativität oder holen sich lang gehegte Träume in den Alltag zurück. Der Infotag bietet die Gelegenheit, sich selbst oder den eigenen Kindern einen musikalischen Impuls zu schenken, denn Musik verbindet und beginnt oft mit einem einzigen Ton.

Weitere Infos: jrs.org/infotag-2025/

Kinderkursangebote am Infotag:

10:00-10:30 Uhr Ukulele Kids (für Grundschulkinder)

10:45-11:15 Uhr Groove Kids (für Kinder im Alter zwischen 5 und 6 Jahren)

10:45-11:15 Uhr Die Gitarren-Entdecker (für Grundschulkinder)

11:30-12:00 Uhr Hokus-Pokus-Musikus (für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren)

11:45-12:15 Uhr Ukulele Kids (für Grundschulkinder)

12:30-13:00 Uhr Groove Kids (für Kinder im Alter zwischen 5 und 6 Jahren)

13:00-13:30 Uhr Die Gitarren-Entdecker (für Grundschulkinder)

13:15-13:45 Uhr Hokus-Pokus-Musikus (für Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren)

Mitmachangebote für Jugendliche und Erwachsene:

12:15-12:45 Uhr Ukuleleworkshop für fortgeschrittene Erwachsene mit Jan Klementz

13:00-13:30 Uhr Bodypercussion für Grundschulkinder, Jugendliche und Erwachsene

Bild: Copyright: PNW Production/pexels