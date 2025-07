Musik und Comedy unter freiem Himmel: Der „Sommer im Hof“ der Nellie Kulturvilla in Lörrach

Der „Sommer im Hof“ der Nellie Kulturvilla in Lörrach bietet im Juli ein vielfältiges Open-Air-Programm bei freiem Eintritt. Am 11. Juli, 20 Uhr begeistert die Hamburger Band Karwendel mit gefühlvollem Songwriter-Sound und mehrstimmigem Gesang. Mit einer Instrumentierung aus Kontrabass, Percussion und Akustikgitarre präsentiert die Gruppe neue Lieder, die von Offenheit, Alltag und Grenzenlosigkeit erzählen. Am 18. Juli, 20 Uhr sorgt Kabarettist Romeo Kaltenbrunner mit seinem Debütprogramm „Selbstliebe“ für humorvolle Einblicke in die Single-Phase und Sehnsüchte seiner Generation. Seine witzigen Geschichten drehen sich um Karriere, Erfolg und die Suche nach Zugehörigkeit. Das Duo Stereo Naked mit Banjo, Kontrabass und Harmoniegesang spielt am 25. Juli, 20 Uhr. Julia Zech und Pierce Black bringen Bluegrass, Folk und Indie zusammen, erzählen berührende Geschichten und holen die Musik aus der Nische direkt ins Herz des Publikums.

Weitere Infos: nellie-nashorn.de