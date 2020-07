Montafoner Theaterwanderung

Bei der interaktiv geführten Wanderung „Auf der Flucht“ in Gargellen im Montafon werden die Teilnehmer*innen auf eine eindrückliche Reise in die Vergangenheit versetzt. Bei dieser einzigartigen Wanderung spürt das „teatro caprile“ an wechselnden Spielorten dem Schicksal von flüchtenden Menschen der NS-Zeit an der österreichisch-schweizerischen Grenze nach.

Vom 17. Juli bis 30. August 2020 haben Interessierte die Möglichkeit bei der von Friedrich Juen geführten Wanderung von Gargellen in Richtung Sarotlajoch gemeinsam mit dem „teatro caprile“ dem Schicksal jener Menschen nachzuspüren, die die Schrecken des 2. Weltkrieges am eigenen Leib erfahren mussten.

Gespielt wird im Hotel Madrisa, in verschiedenen Alphütten und im freien Gelände. Das Publikum durchwandert gemeinsam mit den dargestellten Figuren das einzigartige Gebirgspanorama mit dem Ziel das Sarotla-Joch an der Schweizer Grenze zu erreichen. Spieltermine in diesem Jahr sind von 17. bis 19. Juli, von 21. bis 23. August sowie von 28. bis 30. August. Die Theaterwanderung dauert rund 5 ½ Stunden, wovon rund vier Stunden reine Gehzeit sind. Der Eintritt pro Person beträgt 34 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre nehmen kostenlos teil. Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt. Anmeldung erforderlich.

Persönliche Geschichten

Das Stück basiert auf Zeitzeugenberichten, historischen Dokumenten sowie literarischen Texten von Franz Werfel, Jura Soyfer und anderen namhaften Schriftsteller*innen, die aus Nazi-Deutschland flüchten mussten. Das „teatro caprile“ spürt somit in theatralischen und tänzerischen Streiflichtern den Fluchten während der NS-Zeit nach. Die emotionale Dichte sowie die Auseinandersetzung mit dem historischen Stoff mitten in den Bergen des Rätikon erzeugt intensive Bilder mit absoluter Sogwirkung.

