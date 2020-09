Milan Kundera erhält Franz-Kafka-Literaturpreis 2020

Der tschechisch-französische Schriftsteller Milan Kundera erhält den Franz-Kafka-Literaturpreis 2020, verkündete die internationale Jury in Prag. Die Auszeichnung soll im Oktober verliehen werden und umfasst eine Skulptur des Künstlers Jaroslav Rona, sowie ein Preisgeld von umgerechnet 8500 Euro. Damit ist Kundera der 20. Preisträger.

Der 91-jährige Schriftsteller und Universitätsprofessor wurde erstmals durch sein Prosawerk Das Buch der lächerlichen Liebe (1969) bekannt, in dem er von dramatischen Liebesgeschichten erzählt und dabei seinen ganz eigenen humoristischen Stil entwickelt. Während seines Exils in Frankreich schrieb Milan Kundera den weltbekannten Roman und sein kommerziell erfolgreichstes Werk Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins (1984), das nach der ersten Veröffentlichung 1984 erst im Jahr 2006 in seiner Heimat Tschechien erschienen ist. Unter der Regie von Philip Kaufmann wurde unter dem gleichnamigen Titel Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ein Filmdrama produziert, das 1989 zweifach für den Oscar und als Bestes Drama für einen Golden Globe nominiert wurde.

Die Jury des Franz-Kafka-Literaturpreises hebt Kunderas Lebenswerk hervor, das bereichernd für den Geist der tschechischen Kultur gewesen ist. Zugleich habe sein Lebenswerk “unübersehbaren Widerhall” auf der ganzen Welt, besonders in Europa und Amerika gefunden. Der Schriftsteller selbst empfängt diese Nachricht mit Ehre, da ihm, wie er selbst sagt, Kafka mehr als alle anderen Schriftsteller*innen nahe stehen würde.