Migration als globale Herausforderung: Lesung und Podiumsdiskussion mit Bartholomäus Grill in der Katholischen Akademie Freiburg

Migration zählt zu den prägenden Themen unserer Zeit. Sie ist Ausdruck globaler Ungleichheit, Folge von Krieg, Armut oder Klimakatastrophen und sie fordert europäische Gesellschaften politisch, sozial und ethisch heraus. Unter dem Titel „Auf nach Europa. Migration – eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ lädt die Katholische Akademie Freiburg am 26. Mai, 19:30 Uhr zu einer Lesung mit anschließendem Gespräch ein, die auch im Livestream übertragen wird. Die Veranstaltung findet im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums des Africa Centre for Transregional Research (ACT) an der Universität Freiburg statt.

Im Zentrum des Abends steht der vielfach ausgezeichnete Journalist und Afrika-Kenner Bartholomäus Grill, der aus seinem Buch „Afrika! Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents“ (2021) liest. Der in Kapstadt lebende Schriftsteller berichtet seit Jahrzehnten aus zahlreichen afrikanischen Ländern, unter anderem als Afrika-Korrespondent für den Spiegel und Die Zeit. In seinem Buch verbindet er persönliche Erlebnisse mit aktuellen geopolitischen Entwicklungen. Dabei richtet er den Blick auf die Ursachen von Migration, die Lage in den Herkunftsländern und die anhaltende globale Ungleichheit.

In der Lesung greift Grill zentrale Passagen aus seinem Werk auf, die sich mit der Migration nach Europa beschäftigen. Dabei entkräftet er gängige Mythen, wie die Vorstellung eines „Kontinents auf dem Sprung“ nach Europa und beleuchtet die tatsächlichen Zahlen, Motive und Umstände, die Menschen zur Flucht oder Migration bewegen. Er plädiert für einen sachlichen, differenzierten Blick auf das Thema. Grill selbst betont die historische Dimension des Themas: „Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Völkerwanderungen. Der Homo migrans, der umherziehende Mensch, sucht nach einem besseren Leben. Das wird so bleiben – und sich durch extreme Ungleichheit noch verschärfen. Man kann nur versuchen, diese Kluft zu verringern und langfristig den Wohlstand zu globalisieren. In Afrika könnte man damit anfangen.“

Im Anschluss diskutiert Grill mit den Expert:innen Dr. Franzisca Zanker (ABI Freiburg), Daniela Evers MdL, Dr. Laura Lambert (Leuphana Universität Lüneburg) und Yahya Sonko (Gambia European Center for Jobs Migration and Development Agency, Stuttgart) über Ursachen und Perspektiven von Migration. Das Gespräch thematisiert sowohl die politischen und sozialen Realitäten in den Herkunfts- und Transitländern Afrikas als auch die Perspektiven für Rückkehr und Wiedereingliederung. Ziel ist es, Migration als vielschichtiges Phänomen zu begreifen, eingebettet in historische Entwicklungen, ökonomische Dynamiken und globale Machtverhältnisse.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.