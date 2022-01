Michaela Tröscher stellt im Kunsthaus L6 aus

Das Kunsthaus L6 eröffnet am 28. Januar die Ausstellung “Immigration” der Künstlerin Michaela Tröscher, bei der eine multimediale Installation mit Postkarten sowie Zeichnungen, Objekten und Konzertflügel gezeigt wird. In dieser vielschichten Ausstellung zeigt Michaela Tröscher erstmals in einer Zusammenstellung verschiedene Stationen ihres sich stetig weiterentwickelnden Werkes „The Immigration“. Um einen Einblick in dieses besondere Werk zu erhalten, wird der Raum von verschiedenen Medien wie Zeichnungen, Installationen aber auch Live-Improvisationen am Konzertflügel belebt. Grundlage ihres Immigrations-Topos sind zwei Bücher des isländischen Schriftstellers Böðvar Guðmundsson, welche die Emigration von Isländer*innen in die neue Welt Nordamerika beschreiben.



Die Ausstellung wird am Freitag, 28. Januar, ab 19 Uhr eröffnet. Die Künstlerin wird an der Eröffnung und während der Öffnungszeiten auf dem Flügel improvisieren und die Ausstellung regelmäßig mit einer tonalen Skulptur begleiten. Die Ausstellung läuft bis zum 13. März. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag, 16 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. www.freiburg.de/kunsthausl6