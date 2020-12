Metal regional: Stormhunter mit einer neuen EP

Eine deutsche Metalband, die sogar schon in Japan veröffentlicht hat und internationale Musikfans in Staunen versetzt. Das sind Stormhunter. 1998 gegründet, auseinandergegangen und 2007 erneut gegründet. Stilistisch sind sie dem Genre des Heavy Metal oder Power Metal zuzuordnen. Nach ihrem dritten Album „An Eye For An I“ von 2014 meldet sich die regionale Metalband 2020 endlich mit einer neuen EP zurück. Titel des Werks ist „Ready For Boarding“. Zum ersten Mal in der Geschichte der Band ist auch eine Coverversion enthalten. Das Album wurde in den Iguana Studios in March aufgenommen und bietet noch einmal mehr vom harten und schnellen Sound, der die Band bisher ausgezeichnet hat. Das Artwork stammt von Timon Kokott. Idealer Musikstoff für eine Homesession am Wochenende!

Weitere Infos unter: www.stormhunter-metal.de | www.facebook.com/stormhuntermetal | www.youtube.com/user/stormhuntermetal