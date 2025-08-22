Medizin hautnah: Tag der offenen Tür im St. Josefskrankenhaus Freiburg

Am 20. September öffnet das St. Josefskrankenhaus Freiburg von 10 bis 17 Uhr seine Türen – und lädt Groß und Klein dazu ein, einen Tag voller Entdeckungen, Begegnungen und praktischer Erlebnisse rund um die moderne Medizin zu verbringen. Unter dem Motto „Medizin hautnah erleben“ gewährt das traditionsreiche, zur Artemed Gruppe gehörende Stadtkrankenhaus spannende Einblicke in Bereiche, die normalerweise der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Mitmachen, staunen, ausprobieren

An zahlreichen interaktiven Stationen können Gäste selbst aktiv werden – von Laparoskopie-Übungen mit Gummibärchen über das Auslösen eines Stents in der Gefäßchirurgie bis hin zum Babybauch-Gipsen als ganz persönliches Andenken. Wer möchte, kann sich in Yoga bei Regelschmerzen, Beckenbodentraining oder Wickeltechniken versuchen – und dabei erleben, wie medizinische Kompetenz und menschliche Fürsorge Hand in Hand gehen.

Blick hinter die Kulissen

Geführte Touren öffnen Türen zu Bereichen, die sonst nicht zugänglich sind, und zeigen, wie viele Menschen und Arbeitsschritte nötig sind, um den Klinikbetrieb Tag für Tag reibungslos zu gestalten. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge, Gesundheits-Talks und Filmvorführungen zu Themen wie Schmerztherapie, Geburtshilfe, Gynäkologie oder Lungenfunktionsdiagnostik.

Ein Erlebnis für Kinder

Für die Jüngsten verwandelt sich das Krankenhaus in einen Ort voller Abenteuer: In der Teddyklinik dürfen Kuscheltiere „behandelt“ werden, und an Mitmachstationen kann sogar ein „Mini-Doc-Diplom“ erworben werden.

Notfallmedizin zum Anfassen

Ein besonderer Programmschwerpunkt ist die Notfallmedizin – präsentiert am größten Notarztstandort Baden-Württembergs. Besucherinnen und Besucher können Einsatzfahrzeuge besichtigen, Laienreanimation trainieren und die Arbeit der beteiligten Rettungskräfte hautnah miterleben. Auch der Verein Region der Lebensretter e. V. stellt sich vor und erklärt, wie seine App hilft, Ersthelfende in der Nähe eines Notfalls zu alarmieren und so Leben zu retten.

Genuss, Musik und Begegnung

Zwischendurch laden Kaffee und Kuchen, Herzhaftes vom Grill, kühle Getränke und Live-Musik zum Verweilen ein. Eine Tombola sorgt für Spannung, und an Info-Ständen können sich Interessierte über Berufe im Gesundheitswesen informieren – ideal für alle, die über eine Ausbildung, ein Studium oder einen Quereinstieg nachdenken.

„Beim Tag der offenen Tür bieten wir viel Medizin zum Anfassen und die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen. Wir freuen uns darauf, unseren Gästen zu zeigen, was moderne Medizin im Herzen Freiburgs bedeutet und wie viele engagierte Menschen täglich für das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten arbeiten“, erklärt Geschäftsführer Joschua Hannemann.