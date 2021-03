Matthäus-Passion „Das gehet meiner Seele nah“: Austausch zwischen Hannes Reich & Prof. Dr. Meinrad Walter (Katholische Akademie, 27. März, 14 Uhr)

Die Katholische Akademie Freiburg und die Akademie der Älteren Generation laden am 27. März, 14 Uhr zum Online-Austausch zwischen dem Dirigent Hannes Reich und dem Musikwissenschaftler Prof. Dr. Meinrad Walter ein. Gemeinsam werden sie sich der Matthäus-Passion „Das gehet meiner Seele nah“ von Johann Sebastian Bach in ihren original musikalischen Details, aber auch heutigen Aufführungspraxen widmen. Erstaufgeführt wurde das Stück 1727 und fand Anklang im nachmittäglichen Gottesdienst des Karfreitags. Darin verarbeitet der Komponist das Leiden und Sterben Jesus. Die Barockmusik wird untermalt mit Gesängen des Textdichters Picander. Mit dem Tod Bachs geriet die Komposition in Vergessenheit und wurde erst durch Felix Mendelssohn Bartholdy wiederentdeckt. Heute ist sie weltweit bekannt.

Anmeldung zu dieser kostenfreien Veranstaltung läuft über die Webseite der Katholischen Akademie: www.katholische-akademie-freiburg.de (unter dem Register Veranstaltungen). Dies ist bis 24h vor Beginn möglich.