Magische Welt mit Popcornduft

Die lange Wartezeit ist vorbei und Zirkusfans können in Vorfreude schwelgen, denn vom 18. Dezember bis 6. Januar 2022 findet auf dem Messplatz der Circolo statt. Wie immer haben die Veranstalter Adelheid und Christoph Mack ein sensationelles Programm mit Künstler*innen aus aller Welt auf die Beine gestellt, das spektakulär, atemberaubend, poetisch und witzig ist.

Die charmante Moderatorin Julica Goldschmidt gibt auch in diesem Jahr die Manege frei für zwei außergewöhnliche Strapatenkünstler, die sich an Bändern hoch in der Luft anmutig verwickeln und entwickeln. Mit dabei ist auch Antonio der Clown, der Lachen, Freude und emotionale Tiefe vereint, Schleuderbrettmenschen, bei denen es auf exaktes Timing und absolutes Vertrauen ankommt sowie ein etwas schriller Diabolo-Meister sowie ein Meister in Sachen Geduld, dem Katzen aufs Wort gehorchen – oder auch nicht. Zu sehen sind auch Trupp Reck- und Trampolin-Artisten, die mit Kraft und scheinbarer Leichtigkeit eine großartige Show bieten; zwei sensationelle Einradfahrer, die leise, aber mit voller Kraft in die Pedale treten.

Mit flinken Füßen bewegt eine Antipoden-Künstlerin nicht nur Bälle rasant. Ein Artistenpaar wird mit einer artistischen Liebesgeschichte das Publikum verzaubern. Drei Männer zeigen am schmalen Russischen Barren, wie Präzision aussieht und ein sehr kraftvoller junger Mann stapelt im Handstand sogar Bauklötze.

Vervollständigt wird das Programm durch einen Komiker, der manchmal Pavarotti zum Täuschen ähnelt und der so witzig ist, dass man unbedingt Taschentücher bereithalten sollte.

Alle Künstler*innen werden musikalisch vom Circolo-Orchester unter Leitung von Martin Glönkler live begleitet.

Weihnachtszirkus Circolo, 18. Dez bis 6. Jan 2022. Die Veranstaltung findet unter 2G+ statt. Weitere Infos dazu und Karten: www.circolo-freiburg.de