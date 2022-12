„Lörrach singt!“ 2023: Anmeldungen für Sänger*innen ab sofort möglich

Am Samstag, 24. Juni 2023 verwandelt sich Lörrach erneut in eine singende Stadt. Bei der 20. Ausgabe von „Lörrach singt!“, dem großen Mitmachtag des Amateurgesangs, werden begeisterte Sänger*innen in einem vielseitigen Programm an Musik- und Gesangsstilen zu hören sein. Anmeldungen für Gruppen, Chöre und Künstler*innen sind ab sofort möglich. Die verschiedenen Auftritte der Sänger*innen, die in gewohnter Manier mehrere Bühnen und Plätze in der Innenstadt bespielen, werden durch ein ergänzendes Musikprogramm umrahmt. Um 10 Uhr wird das gemeinsame Eröffnungssingen von der Städtischen Musikschule Lörrach in Kooperation mit den Lörracher Grundschulen gestaltet. Gospel und Lebensfreude pur erwartet das Publikum beim Abschluss um 17 Uhr mit dem in Lörrach beliebten Soul- und Gospelchor Soulfamily/Soulfamily Nation unter der Leitung von Joel Da Silva. Bis zum 15. März 2023 können sich Gruppen, Chöre und Künstler*innen noch anmelden.

Das Anmeldeformular steht zum Download bereit auf www.stimmen.com/programm/loerrach-singt-2023/

Fragen zur Anmeldung und Anregungen rund um „Lörrach singt!“ können gerne an Svenja Dahl gerichtet werden: Tel.: +49 (0) 7621-94089-56, E-Mail: s.dahl@burghof.com