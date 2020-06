Musik | Juni 2020 | von Redaktion Live-Konzert: ensemble recherche “wandern” am 19. Juni © ensemble recherche Das ensemble recherche präsentiert am 19. Juni, 19 Uhr und 20.30 Uhr unter dem Titel “wandeln” ein Konzert der besonderen Art und Weise in Coronazeiten. An verschiedenen Schauplätzen werden kleinere Besetzungen im Ensemblehaus parallel spielen.

Das Publikum wird in vier Gruppen unterteilt und läuft um das Ensemblehaus herum. Dabei kann der Musik gelauscht werden, die durch die offenen Fenster des Esemblehauses erklingt. Gespielt wird unter anderem eine klein besetzte Kammermusik von Claude Vivier und Frederic Rzewski. Ein besonderes Highlight ist eine Uraufführung von Fabien Lévy für sechs Autohupen, das zu Zeiten der Cortona-Ausgangsbeschränkungen entstanden ist.

Das Konzert findet zwei Mal statt. Der erste Durchgang spielt um 19 Uhr, der zweite um 20.30 Uhr. Die Zuschauerzahl ist strikt begrenzt, sodass der Besuch dieser Veranstaltung ausschließlich mit vorheriger Anmeldung per E-Mail an tickets@ensemble-recherche.de möglich ist.

Bitte notieren Sie (für jedes einzelne Ticket):

– Name und Kontaktadresse

– Uhrzeit (19 Uhr oder 20.30 Uhr).

– Schreiben Sie bitte einen Vermerk, wenn Sie Abonnent*in sind.

– Schreiben Sie bitte einen Vermerk, wenn Sie Freundeskreis-Mitglied sind.

Sie können nach der Bestätigungsmail dann bequem per Banküberweisung zahlen um Schlangen an der Kasse zu vermeiden. Musikalische Experimente für Senioren: Die Hochschule für Musik Freiburg bietet kostenlose Online-Workshops an »

