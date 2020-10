Literaturtage Oberkirch vom 8. bis 22. Oktober

Die Stadt Oberkirch präsentiert vom 8. bis 22. Oktober die Veranstaltungsreihe „Literaturtage Oberkirch“. Selbstverständlich finden alle Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Den Auftakt der diesjährigen Literaturtage machen Carsten Dittrich und Thomas H. Schiffmacher mit ihrer szenischen Lesung „Sherlock Holmes und die Puppe am Galgen“ am 8. Oktober, 20 Uhr in der Erwin-Braun-Halle.

Traditionell wird im Rahmen der Literaturtage auch die neue Abo-Saison eröffnet. Die „Komödie am Altstadtmarkt“ präsentiert das Schauspiel „Ich hasse dich – Heirate mich!“ mit beschwingter Musik und vielen Tipps wie man einer Pandemie mit viel Humor begegnen kann (10. Oktober, 20 Uhr, 11. Oktober, 19 Uhr Erwin-Braun-Halle).

Mit der Lesung „Kalter Nebel: Widerstand am Kaiserstuhl“ von Julia Heinecke ergänzt die Buchhandlung Bücherinsel am 12. Oktober, 20 Uhr das Programm der Literaturtage in der Mediathek. Die Lesung wird musikalisch von dem Liedermacher „Buki“, der damals Lieder für die Widerstandsbewegung komponiert hat, umrahmt.

Das AutorenNetzwerk Ortenau (Leitung: Dr. Karin Jäckel) organisiert am 16. Oktober wieder den „Tag regionaler Autoren“ mit einem ganztägigen Programm in der Mediathek. Acht Autoren bzw. Musiker bieten einen Vormittag für Kinder sowie einen „Badisch-Elsässischen Abend“.

Einen Angriff auf die Lachmuskeln verspricht das Comedy-Duo „Oropax“ mit seinem Programm „Testsieger am Scheitel.“ am 17. Oktober, 20 Uhr in der Erwin-Braun-Halle. Mit „Lebenslänglich frohlocken“ gewährt Silke Aichhorn am 20. Oktober, 19 Uhr in der Erwin-Braun-Halle Einblicke in das Leben einer freiberuflichen Harfensolisitin. In ihrem Programm erzählt sie u. a. von missglückten Beerdigungen und absurden Harfentransporten zu entlegenen Kirchen und Burgen. Herrlich komisch vorgelesen und umrahmt von Harfenspiel.

Auch für Kinder wird einiges geboten. Am 10. Oktober zeigt z. B. das marotte Figurentheater „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ um 16 Uhr im Forum am Hans-Furler-Gymnasium.

Tickets und Programminfos: www.oberkirch-kultur.de

Bildquellen Plakatfoto Silke Aichhorn Lebenslänglich Frohlocken: Markus Aichhorn