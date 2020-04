Literatur | April 2020 | von Redaktion Literatur für’s Ohr: Der Podcast “Seite an Seite” Die Buchhandlung Hugendubel startet mit „Seite an Seite“ seinen eigenen Literaturpodcast. Zu hören sind Andrea Schuster und Andi Leitner, zwei Experten aus der Hugendubel-Buchhandlung am Münchner Stachus. Als Duo sprechen die beiden im Podcast über Bücher und treten mit der Community in Dialog. Nah am alltäglichen Leser und mit ihrer geballten Praxiserfahrung geben sie Tipps für spannende Literaturausflüge. In jeder Folge stellen die beiden Moderatoren drei Bücher vor. Zwei, die jeweils nur von einem der Beiden gelesen wurden und ein Buch, das beide gemeinsam gelesen haben. Sie besprechen aktuelle Neuerscheinungen ebenso wie Klassiker und persönliche Favorites, die man unbedingt gelesen haben sollte. Im Zentrum von „Seite an Seite“ steht der Inhalt. In kurzen Einspielern können die Hörer*innen sogar eigene Literaturtipps teilen. Fragen, Vorschläge und weitere Anmerkungen zum Podcast können unter anderem auf Instagram @seiteanseite.podcast direkt an Andrea und Andi gerichtet werden © Hugendubel . Die erste Folge „Seite an Seite“ steht bereits zur Verfügung. Neue Episoden erscheinen alle zwei Wochen. „Seite an Seite“ kann schon jetzt kostenlos abonniert werden: Auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst wo es Podcasts gibt.

Ostern: Barockkirche St. Peter bietet virtuelle Einkehr und Andacht Fernsehtipp: Friedemann Vogel – Verkörperung des Tanzes »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung