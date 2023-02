Lesung und Gespräch mit der Fotografin und Autorin Bettina Flitner in der Kath. Akademie

Die Fotografin Bettina Flitner gastiert im Rahmen der Veranstaltungsreihe „dies|seits“ am Montag, 27. Februar, 20 Uhr zu einer Lesung mit anschließendem Gespräch in der Katholischen Akademie Freiburg. Das Buch „Meine Schwester“ schrieb Bettina Flitner nach dem Suizid ihrer Schwester. Sie beschreibt darin ihre Verzweiflung, die Suche nach Ursache und Schuld. Daraus entstanden ist ein bewegendes Buch über das Leben, das für die Autorin selbst auch zur Befreiung wurde. Bettina Flitner arbeitet als Filmemacherin und Fotografin unter anderem für die Zeitschriften Stern und EMMA. Sie veröffentlichte diverse Bücher, etwa „Väter & Töchter. Geschichten einer besonderen Beziehung“; und gemeinsam mit Alice Schwarzer: „Meine algerische Familie“ und „Frauen mit Visionen: 48 Europäerinnen“.

Die Reihe dies|seits findet in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Stadtkirchenarbeit Freiburg statt und eröffnet Räume der Orientierung und Zeit für Einsichten für die vorletzten, aber durchaus entscheidenden Fragen zwischen Himmel und Erde.

