Kunststiftung Erich Hauser pflegt das künstlerische Erbe des erfolgreichen Stahlbildhauers

Mitten in einem Industriegebiet am Rande der Stadt Rottweil liegt mit einer Ausdehnung von 40000 Quadratmetern ein Skulpturenpark mit etwa 100 großformatigen Werkenaus unterschiedlichen Schaffensperiodendes Stahlbildhauers Erich Hauser. Mit dessen früherem Wohnhaus, der später errichteten spektakulären Wohnpyramide,der ausladenden Werkstatthalle und einem sogfältig angelegten Baumbestand verbindet sich das Ensemble aus Skulpturen, Architektur und Natur zu einem veritablen Gesamtkunstwerk.

Der Künstler

Der 1930 in Rietheim geborene und 2004 in Rottweil verstorbene Erich Hauser avancierte vom gelernten Stahlgraveur zu einem der erfolgreichsten deutschen Stahlbildhauer. Vielbeachtete Teilnahmen des jungen Künstlers an der documenta in den 60-er Jahren und die Verleihung des Großen Preises bei der X. Biennale von Sao Paulo 1969 säumten seinen künstlerischen Durchbruch. Seine monumentalen Skulpturen bereichern seitdem in vielen deutschen Städten den öffentlichen Raum und provozieren als imposante Blickfänge zur lohnenden Auseinandersetzung.

Kunst-, Arbeits- und Wohnareal

Auf dem ehemaligen Gelände der früheren Landessaline in Rottweil errichtete Hauser 1970 sein Wohnhaus aus Stahl und Glas. Als Arbeitsstätte und Atelier nutzte er zunächst ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes Salinen-Fachwerkhaus. 1988 erfolgte der Bau der großen Werkstatthalle, 1999 ausgezeichnet vom Bund Deutscher Architekten (BDA). Im Jahr 1992 entstand die architektonisch reizvolle Wohnpyramide, die Hauser von nun an bewohnte.

Heute wird das Fachwerkhaus als Ausstellungsraum und Café genutzt und die Wohnpyramide beherbergt die umfangreiche Kunstsammlung Erich Hausers mit dem Schwerpunkt auf Werken der informellen Kunst. Die Werkstatthalle dient als Veranstaltungsort von Symposien, Konzerten und anderen Kulturveranstaltungen und dort wird auch der seit 1997 verliehene Werkstattpreis an junge Bildhauerinnen und Bildhauer vergeben aus dem In- und Ausland. Zunächst, zu Lebzeiten Erich Hausers, bestand dieser aus Stipendien für den bildhauerischen Nachwuchs, die in der Werkstatthalle unter Hausers Beratung ihre Arbeiten realisieren konnten. Seit 2007 verleiht die Kunststiftung Erich Hauser den Preis nach Auswahl durch eine Fachjury alle zwei Jahre. Die Preisträger werden zu einem mehrwöchigen Aufenthalt in die wohl ausgerüstete Werkstatthalle eingeladen, während dessen sie dort ein bildhauerisches Projekt vollenden können.

Kunststiftung Erich Hauser

Die Kunststiftung wurde 1996 von Erich Hauser selbst gegründet. Der Erhalt des künstlerischen Lebenswerks von Erich Hauser, die Pflege und Fortentwicklung des mittlerweile immer mehr gewachsenen Ensembles sowie die Förderung von jungen Bildhauerinnen und Bildhauern sollte dadurch sichergestelltund der gesamte Kunstort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diesem Vermächtnis einer Utopie von Kunst und Leben kommt die Stiftung mit offenen Sonntagen, Ausstellungen, Führungen, Kunstgesprächen, Workshops für Kinder und Jugendliche, Konzerten, Kunstprojekten, Symposien und dem genannten Werkstattpreis nach.

Der Skulpturenpark

Im weitläufigen Park kann die Entwicklung des Schaffens von Erich Hauser von den weicheren Säulenformationen der Anfangsjahre bis zu den bizarr spitzig scharfen Dreiecksformationen der späten Periode sinnfällig nachvollzogen werden. Man sollte viel Zeit mitbringen, um in den vollen Genuss der unterschiedlichstenImpulse zu kommen, die Hausers Skulpturen für die eigene Phantasieentfaltung bereithalten. Ein Besuch an den offenen Sonntagen oder eine kundige Führung lohnen den Besuch allemal.

Aktuell im September

26.09.: Eröffnung der Ausstellung des diesjährigen Werkstattpreisträgers Fabian Knecht, Werkstatthalle, 19 Uhr. Anschließend Stiftungsfest.

27.09. Offener Sonntag im Skulpturenpark von 11 bis 17 Uhr. Führungen 11.30 und 14 Uhr. Führungen sind auf Anfrage auch außerhalb der offenen Sonntage möglich.

Workshop für Erwachsene über die Kraft der Energie in der Wohnpyramide mit

Energiearbeiter Uwe Gölzer. 14 bis 17 Uhr. Anmeldung bis 01.09.

