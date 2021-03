Kunsthaus Baselland präsentiert Jahresaussenprojekt 2021

Das Kunsthaus Baselland geht mit dem bekannten Aussenbanner in die nächste Runde. Bereits zum achten Mal werden Künstler*innen ausgewählt das Banner zu gestalten, welches ein Jahr lang als Aushängeschild fungiert. Dieses Mal sind das Künstler*innenpaar Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger an der Reihe. Unter dem Titel „Eine Augenübung zur Freude des Hauses“ wird ihre Arbeit präsentiert. Ab dem 26. März ist es in voller Pracht an der Hauswand des Kunsthaus Baselland zu sehen. Auch eine Anleitung zum Betrachten des Werks gibt es vor Ort: Nimm 5 m Abstand zum Bild und folge mit deinen Augen langsam der schwarzen Linie ohne den Kopf zu bewegen.

Das Kunstwerk besteht aus verschiedenen Ebenen und offenbart von Minute zu Minute Neues. Dies ist ganz im Sinne des Duos, das dafür bekannt ist, gesellschaftlich relevante Themen und Komplexe in ihre Kunst mit einfließen zu lassen. „Too early to panic“ hieß eine Einzelausstellung der beiden im Museum Tinuely im Jahr 2018. Vor allem das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, die Rolle von Respekt und Verantwortung in diesem Zusammenhang, ist häufig vertreten. Die Aussage „Du kannst gar nicht an die Natur heranrücken, du bist sie“ in einem Interview der beiden, gliedert sich gut in die Thematik ein. In der Essenz sind die Menschen ein Teil der Natur, unabhängig davon wie stark sie versuchen sich ihrer zu ermächtigen oder von ihr zu distanzieren. Dieser Erkenntnis zufolge arbeiten und leben Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger. Auf ihrer Wohn- und Arbeitsstätte laufen ein Pflock Hühner frei herum und in den Gewächshäusern sprießen verschiedensten Pflanzen.

Gerade arbeiten sie an ihrem nächsten Projekt. In FRAC Alsace in Sélestat entsteht ein großer Garten, welcher über zehn Jahre wachsen soll. In der Mitte ist ein Schatz vergraben, beigesteuert haben die Anwohner*innen von Sélestat und eingeladene Freund*innen. Auch dieser soll erst nach den zehn Jahren wieder geborgen werden.

Neben dem Banner wird auch die Jahreskarte des Kunsthauses Baselland dieses Jahr von einem Werk des Duos geschmückt. Ein verletzter Finger ist das Motiv unter dem Titel „Gönn dir eine frische Haut“. Im Einklang mit der Pandemie, werden auch hier die Betrachtenden zum nachdenken angeregt.

Weitere Infos: www.kunsthausbaselland.ch